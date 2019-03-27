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Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться
Чтобы чувствовать себя отдохнувшим после сна, следует придерживаться трех простых, но важных советов. Нужно правильно питаться, употреблять достаточное количество жидкости и не нервничать.
Об этом рассказала врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова. Она добавила, что средняя продолжительность сна у людей – 7-8 часов, передает Обозреватель.
"Если вы сбалансировано питаетесь, употребляете достаточное количество белков, то есть, мяса, рыбы, кисломолочных продуктов, и углеводов в виде овощей, фруктов, то проблем со сном не будет. Также влияет качество воды, которую употребляет человек в течение дня. Нужно выпивать достаточное количество жидкости в день. За несколько часов до сна надо отказаться от кофеина и алкоголя, ведь это мешает здоровому сну. Третья причина того, что человек не может выспаться, – стрессы. Надо погулять перед сном на свежем воздухе, чтобы избавиться от адреналина, накопившегося за день. Можно почитать книгу в постели, – бумажную, не электронную", – сказала она.
Если усталость у человека остается, это значит, что он спит мало, или наоборот очень долго, отметила врач. Она добавила, что стоит учитывать, сколько часов выделяется на сон.
"Есть люди, которые могут выспаться и за 6 часов, а есть и те, для кого норма – не менее девяти. В среднем сон длится 7-8 часов. Но все выходы за рамки этих цифр – это уже патология. Структура сна состоит из пяти циклов, в которых есть глубокая и поверхностная фазы. Каждая из этих фаз имеет свою функцию. В фазе глубокого сна в основном происходит синтез нашей жизнедеятельности белков, гормонов и так далее. А проигрывания дневных эмоций, то есть эмоциональная разгрузка и формирования памяти, идет в поверхностной фазе", – сказала Майкова.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, сон
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- "Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"21:12
- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела 20:42
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- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
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