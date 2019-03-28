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Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы
Эксперт дал совет, как омолодить и освежить кожу после зимы.
Качественные средства ухода за кожей, а также домашние витаминные маски для кожи лица весной обязательны, так же как наличие витаминов и достаточное количество жидкости в рационе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала косметолог Татьяна Быстрая.
«Хотите иметь ровную, гладкую, упругую кожу – начните правильно питаться. Ешьте много овощей, фруктов и зелени, чтобы питать кожу изнутри витаминами и пейте побольше чистой воды, что бы она получала естественное увлажнение. Ну а чтобы добиться максимально результата, питайте витаминами кожу и изнутри, и внешне. Не спешите покупать дорогостоящие витаминные кремы и лосьоны, куда приятнее и эффективнее домашние натуральные маски», - советует эксперт.
Для жирной кожи приготовьте смесь из грамма сухих дрожжей и натертого на мелкой терке свежего хрена, добавьте туда немного сливок или жирного молока. Полученную массу нанесите на кожу лица на 15-20 минут, аккуратно смойте теплой водой. Результат, как обещает эксперт, будет заметен почти сразу.
«Для проблемной кожи растираем 10 гр. дрожжей, добавляем ложечку лимонного сока и столько же теплой воды. Наносим на 20 минут и аккуратно смываем теплой водой», - говорит косметолог.
Подобные маски готовят и для нормальной кожи: 10 гр. дрожжей смешиваем с парой чайных ложек теплого молока. Либо такое же количество дрожжей с соком половины лимона.
При сухой коже поможет маска из столовой ложки сухих дрожжей взбитых с оливковым маслом. Наносим толстым слоем и держим, пока смесь не высохнет.
Теги: Донбасс, кожа, зима, дерматолог
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