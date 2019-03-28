Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка

28.03.2019 15:48

Методика состоит из четырех простых советов.



Многие мамы малышей не высыпаются, потому что у детей еще не налажен ритм дня, он может путать день и ночь, может мало спать, часто просыпаться или долго засыпать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Краски Жизни.



В результате появляется «зомби-мама» с красными от недосыпа глазами, трясущимися от многочасовых укачиваний руками... Как же научить малыша засыпать самостоятельно и без слёз?



Мифов и теорий насчёт усыпления младенцев развелось столько, что можно не успеть опробовать их все на одном ребёнке. Да, в общем-то, и не стоит этого делать. Я не буду ссылаться здесь на конкретных авторов и источники, потому что сама действовала только по наитию, расскажу лишь о том, как это происходит в нашей семье.



Что мы имеем сейчас, к 9-ти месяцам жизни нашего малыша? Спокойное, без слёз, укачиваний и бдений у кроватки, самостоятельное засыпание в течение 0-15 минут. Как я этого добилась? Рассказываю по порядку.



Конечно, не всегда сын засыпал идеально. Были проблемы, срывы, истерики... Но я изначально знала, что не хочу и не могу подолгу да по несколько раз за ночь носить ребёнка на руках. В моей голове была идеальная картинка: я кладу сына в кроватку, укрываю одеялком, целую, выхожу из комнаты. Он засыпает, а я свободна. Исходя из этого я и действовала. И старалась сохранять уверенность в верности «курса» во время всех болезней, кризисов, капризов и так далее. Итак, правило первое:



1. Не отступать и не сдаваться



Засыпание происходит особенно быстро и успешно, если ребёнок готов ко сну. То есть достаточно уставший, но при этом сытый и спокойный. Начнёте укладываться раньше – потратите лишние полчаса, позже – получите ненужную истерику. У каждой мамы глаз намётан по-своему. Я обычно вижу по глазам и слышу по голосу. Поэтому нужно уметь:



2. Понимать, когда ребёнок хочет спать



Есть такая фраза «попутал день и ночь». Малыш должен понимать, когда день сменяется ночью, и чем ночной сон отличается от дневного. Поэтому, грубо говоря, днём должно быть светло и шумно, а ночью темно и тихо. Или днём спим на улице (балконе) в коляске, ночью – в комнате в кроватке. Отсюда третье правило:



3. Проводить границу между днём и ночью



Ещё один совет весьма распространён. Каждый вечер малыш должен понимать, что скоро пора спать, и успеть приготовиться к этому. После активных игр мы купаем кроху, потом обтираем, обмазываем, массажируем, кормим и укладываем. Часто бывает так, что он только успевает, как говорится, голову до подушки донести. Очень полезное дисциплинирующее (и родителей, кстати, тоже) действие:



4. Создать ритуал отхода ко сну



На мой взгляд, эти рекомендации годятся и тем, чьи детки спят в своих кроватках, и тем, кто практикует совместный сон, но укладывает ребёнка спать раньше себя. В них нет ничего необычного, главное – это последовательность и уверенность в своих действиях.



Хочу отдельно отметить, что эти советы подойдут большинству детей без проблем со здоровьем, но из любого правила бывают исключения. Всем сладких снов и хорошего отдыха!