Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки

30.03.2019 11:00

Учёные из Канады и Австралии заявили, что люди склонны переоценивать как собственные интеллектуальные способности, так и умственный потенциал своих партнёров. Так пишетreplyua.net, ссылаясь на «24 канал».



Для установления данного факта специалисты провели исследование, поучаствовать в котором вызвались 218 пар. Все они состояли в отношениях от 6 лет и больше. Специалисты попросили добровольцев рассказать, как они оценивают свои интеллектуальные способности. Кроме того, респонденты должны были поделиться своими мыслями об умственных способностях своей второй половины. После этого специалисты провели «конвертацию» полученной информации в баллы.



Следующий этап исследования подразумевал прохождение профессионального теста на IQ. Как показали результаты, люди склонны переоценивать собственные интеллектуальные способности. Преимущественно они «накидывали» себе 30 баллов. Ещё больше добровольцы переоценивали умственные способности своих возлюбленных. Так, мужчины прибавляли своим спутницам приблизительно 36 баллов. А вот женщины «накидывали» своим возлюбленным около 38 баллов. К тому же, эксперты отметили, что чем больше разница в IQ в паре, тем меньше они пробудут вместе.