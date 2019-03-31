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Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
Из 12 знаков Зодиака самыми недоступными являются женщины-представительницы трех знаков — Рыбы, Козерог и Водолей.
В топ-5 недоступных женщин по знаку Зодиака также входят Близнецы и Весы, пишут Новости Ю.
Самые недоступные женщины — Рыбы, поскольку они закрыты и к ним трудно найти подход. Представители этого знака могут в любой момент принять решение разорвать отношения.
Козероги очень тщательно подходят к выбору партнера, поскольку вступают в брак раз в жизни. Женщины-Козероги хотят жить со своей второй половинкой счастливо и долго, поэтому их любовь нужно заслужить.
На третьем месте в топе расположились Водолеи. Женщины-Водолеи не против сходить с потенциальным партнером на свидание, однако не стоит рассчитывать после прогулки на что-то большее, чем держание за руки. Для представительниц прекрасного пола, рожденных под этим знаком, важно знать все о мужчине, чтобы ему доверять.
Близнецам нужен мужчина, который помешан на чем-то своем. Также женщины-Близнецы не откроются мужчинам, о которых не знают все. Представительницы этого знака, открывшись мужчине, могут испытать его сарказмом, юмором и цинизмом.
На пятом месте рейтинга оказались Весы. Женщины-Весы не станут заводить отношения с мужчинами, у которых нет харизмы, образования, воспитания и связей.
Мужчины, которые наделены такими достоинствами, имеют шанс завоевать сердце Весов.
Теги: Донбасс, рейтинг, знаки Зодиака, женщины
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- Ситуация на КПВВ ОРДО: в «Еленовке» и на «Станице Луганской» пусто, на «Каргиле» нет очередей15:07
- Снаряд боевиков задел мост: в сети показали фото из "горячей точки" на Донбассе14:49
- "Никакого крымского сценария, не имеете права", - эксперт Кремля разгромил мечты "Л/ДНР" на присоединение к РФ14:31
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака16:56
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