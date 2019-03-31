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Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт
Крошечный цветок, который вы совсем скоро будете видеть на каждом шагу, обладает волшебными свойствами! Он лечит гепатит, заболевания печени, почек, желудка – и достаточно просто сделать сироп, пишет from-ua.
Одуванчик был популярным растением на протяжении тысячелетий, и его свойства использовались при лечении различных заболеваний и недугов.
Он выводит токсины из печени, стимулирует выработку желчи, регулирует уровень холестерина, лечит аллергию и является отличной помощью для беременных и женщин в период менопаузы.
Лучше всего начинать лечение с начала весны в апреле (а также собирать там, где воздух максимально чистый).
Стебель является наиболее полезной частью, потому что он лечит диабет, очищает кровь, регулирует обмен веществ и лечит проблемы с желудком.
Зеленая часть одуванчика богата витаминами и даже может добавляться в салаты и различные блюда, чтобы помочь похудеть и получить правильные питательные вещества.
Его цветы используются в приготовлении сиропа, который очищает кровь, помогает пищеварению и улучшает кашель.
Борьба с различными проблемами со здоровьем.
Вам нужно почистить корни, срезать их и дать им высохнуть на свежем воздухе в течение 15 дней. Когда они высохнут, нужно держать их в банке в темном, холодном месте.
Корни чрезвычайно полезны для печени, желчи, почек и лимфы и эффективны при лечении запоров, угрей, гепатита, ревматизма, запоров, а также кист, опухолей.
Это особенно эффективно и полезно для женщин и проблем с грудным вскармливанием.
Рецепт сиропа.
Необходимые ингредиенты:
400 желтых цветков одуванчика;
4 нарезанных лимона;
4 нарезанных апельсина;
3 литра воды.
Добавьте ингредиенты в воду и оставьте их на 24 часа. Затем добавьте 2 чашки сахара и прокипятите полминуты.
Когда смесь становится густой, ее снимают с огня и разливают в стерилизованные банки. Используйте сироп для лечения простуды, постоянного кашля и бронхита.
Рецепт чая.
Чай из одуванчиков делается из высушенных корней, нарезанных и смешанных листьев одуванчика. Возьмите половину чайной ложки смеси и добавьте ее в стакан воды, чтобы приготовить чай.
Вы также можете смешать 60г этой смеси с 30г сушеных корней одуванчика. Варите 20 минут. Затем выпивайте по стакану три раза в день.
Одуванчик (Taraxacum officinalis) - преимущества и свойства.
Одуванчик – травянистое многолетнее растение, высота которого достигает 10-30 см.
Для терапевтических целей собирают корень и листья, которые сушат для производства инфузий, экстрактов и таблеток.
Корень и листья богаты фруктозой и инсулином; содержат активные вещества (сесквитерпеновые лактоны), фенольные кислоты и стерины. Листья также содержат флавоноиды, соли калия и кумарины.
Теги: Донбасс, почки, печень, лечение, желудок, одуванчик
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