Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу

01.04.2019 22:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу

Каждый взрослый человек хоть раз сталкивался с неприятным ощущением, когда есть и кровать, и подушка, а сон все не приходит.

Что нельзя есть на ночь:

темный шоколад (усиливает сердцебиение и вызывает бессонницу), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua. 

мясо (белок замедляет пищеварение, и вместо того, чтобы спать, организм переваривает пищу);

сельдерей (природное мочегонное);

вино (быстро перерабатывается и заставляет просыпаться несколько раз за ночь);

кофе (есть вероятность вообще не уснуть);

энергетические напитки (из-за высокого содержания кофеина, приравниваются к двум-трем чашкам кофе);

газированные напитки (кофеин и бензоат натрия - не лучшее сочетание для полноценного сна);

помидоры (аминокислота тиамин стимулирует активность мозга и нарушает спокойный сон).



Теги: Донбасс, сон, бессонница, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх