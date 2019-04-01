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Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу
Каждый взрослый человек хоть раз сталкивался с неприятным ощущением, когда есть и кровать, и подушка, а сон все не приходит.
Что нельзя есть на ночь:
темный шоколад (усиливает сердцебиение и вызывает бессонницу), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
мясо (белок замедляет пищеварение, и вместо того, чтобы спать, организм переваривает пищу);
сельдерей (природное мочегонное);
вино (быстро перерабатывается и заставляет просыпаться несколько раз за ночь);
кофе (есть вероятность вообще не уснуть);
энергетические напитки (из-за высокого содержания кофеина, приравниваются к двум-трем чашкам кофе);
газированные напитки (кофеин и бензоат натрия - не лучшее сочетание для полноценного сна);
помидоры (аминокислота тиамин стимулирует активность мозга и нарушает спокойный сон).
Теги: Донбасс, сон, бессонница, продукты
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