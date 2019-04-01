Названы напитки, которые мешают похудеть

01.04.2019 14:51

Рейтинг напитков, которые мешают становиться стройнее.



В борьбе с лишними килограммами и сантиметрами на талии мы всегда очень пристально следим за тем, что едим, но забываем про напитки, которые могут быть не менее вредными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой наclutch.ua.



Недавно «Сніданок з 1+1» запустил челлендж #РуйнівникиМлинців, целью которого является помочь украинцам прийти в форму, чувствовать себя легко и бодро. Советами по сбалансированному рациону с участниками марафона делиться постоянный эксперт проекта – врач-диетолог, автор книги «Їж, пий, худни» Наталья Самойленко, которая составила свой рейтинг напитков, разрушают все ваши попытки похудеть.



1. Кофе с молоком



Самый главный враг всех худеющих и участников челленджа #РуйнівникиМлинців -латте! Кофе с молоком сводит на нет все ваши попытки похудеть. В среднем калорийность капучино без сахара составляет ~ 50 ккал., вместе с чайной ложкой сахара - 100 ккал. Украшаем кофе взбитыми сливками и получаем уже 200-260 калорий. В черном же кофе содержится 0 калорий. Все, от чего мы поправляемся -это различные добавки: молоко, сиропы, сахар, взбитые сливки. Кстати, «жидкие калории» оседают на талии с самой большой скоростью. Взамен можете добавлять в кофе пряности, например, корицу, а чтобы подсластить - стевию. Это натуральный растительный заменитель сахара, который не только не навредит вам, но и обладает массой полезных свойств. Если совсем не привыкли пить кофе без молока, попробуйте добавить растительное молоко: миндальное, кокосовое или соевое.



2. Пакетированные соки



Если вы думаете, что в пакетах продают натуральный 100% сок, вы глубоко заблуждаетесь. Обычно в первую очередь пакетированные соки содержат сахар. А вы уже знаете, как будет действовать растворенный в жидкости сахар. Так что, когда у вас появится желание выпить сок из магазина, вспомните, что в одном стаканчике такого апельсинового сока содержится 33 г сахара при суточной дозе всего в 25 г. Вместо соков советую съесть целый фрукт.



3. Молоко



Нам с детства твердили о том, что молоко очень полезно для здоровья. К сожалению, оказывается, что оно никак не способствует снижению веса и иногда даже вредит здоровью. Дело в том, что молоко имеет высокий инсулиновый индекс, а молочный белок – один из самых сильных аллергенов. Также в одном стакане молока содержится аж 12 г молочного сахара. Кроме того, результаты исследования Гарвардского института показали, что мужчины, которые полностью исключили из своего рациона молоко, на 30% меньше рискуют заболеть раком.



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