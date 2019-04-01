Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей

01.04.2019 09:26

Данный вывод специалистов является итогом 10-летних исследований.



Появление нового штамма вируса собачьего гриппа CIVmv вполне реально. Для людей он может быть смертельно опасным, заявили ученые из Корейского университета.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.



Исследователи из Южной Кореи выступили с предостережением о возможном появлении нового варианта собачьего гриппа - CIVmv. Этот штамм, как они считают, может возникнуть в результате взаимодействия трех вирусов: свиного, птичьего и обычного собачьего гриппа. Для людей, по мнению корейских ученых, новый собачий грипп будет представлять смертельную угрозу, его распространение окажется скорее всего крайне быстрым.



Они обнаружили, что штаммы свиного гриппа, который бушует в Китае, а также штаммы птичьего гриппа «могут в любой момент смешаться с другими видами гриппа у домашних животных». В частности, как выяснили исследователи, собачий грипп CIV, смешавшись с вирусами птичьего или свиного гриппа, может трансформироваться в новый штамм - CIVmv.



Ученые указывают на распространенность собак в человеческом обществе, а также на то, что у людей нет иммунных механизмов сопротивления собачьему гриппу, поскольку опыта заболевания им у человечества нет. Также специалисты отмечают, что собачий грипп CIV заразен для хорьков и кошек, причем среди кошачьих он убивает 40% заразившихся.



Авторы работы призвали заниматься разработкой вакцины от собачьего штамма, не дожидаясь, когда он начнет смешиваться с вариантами «человеческого» гриппа.