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Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям
Соленый кристаллический порошок - это не только символ жизни, удачи, семейного благополучия, но и мощный инструмент колдовства.
Существует несколько объяснений суеверия: почему нельзя давать соль кому бы то ни было. Главное из них: даем соль - отдаем богатство. соль, пишут Подробности.
Суть народной мудрости: не одалживайте соль соседям, потому что в противном случае они смогут вам "насолить".
Отдавая соль, вы передаете безвозвратно положительную энергию, опустошаете дом, можете ослабнуть духовно и физически. Соленые кристаллы способны накапливать как негатив, так и светлую энергетику. Если ваш сосед не соблюдает христианские законы, он может заговорить соль на болезнь или сделать любовный приворот. На вас обрушатся недуги.
Кроме того, раздавая соль, можно привлечь безденежье. "Магический порошок" способен обижаться, мстить. Если вы с легкостью расстаетесь с ним, не цените его, то получите взамен много неприятностей. Не зная специальных слов или заговоров на отнимание удачи у человека, можно просто, держа в руках чужую соль, подумать о желаемом. И вы это получите.
- Соль - это оберег (для дома, семейного благополучия, человека);
- накопитель энергии (отрицательной или положительной);
- символ богатства;
- средство наказания.
Как избежать беды
Чтобы избежать неприятностей никогда не одалживайте соль. Умение говорить слово "нет" поможет вам в этой ситуации и многих других. Если человек не планирует вредить вам, он поймет отказ, и не будет обижаться.
Если нет возможности отказать беспомощной старушке или ребенку, хорошей соседке в вечернее время, обязательно возьмите взамен символическую плату. Даже одной копейки будет достаточно, чтобы нейтрализовать грядущие неурядицы. Если же вам когда-то случится просить соль, не забудьте оставить денежку, даже если незнающий эзотерики человек будет отказываться.
Хотя люди иногда отказываются от платы из вежливости. В любом случае ваши отношения станут более доверительными.
Теги: Донбасс, соль, суеверие
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- Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине18:00
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