Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине18:00
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака16:56
- В Кремле признали: "Дружбы с Украиной не будет, кто бы там ни стал президентом, шансов нет"16:07
- Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте09:09
- Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта22:00
Ученые назвали худшую позу для сна
01.04.2019 09:33
Сон на животе чреват болями в позвоночнике.
Американские исследователи проанализировали наиболее распространенные позы для сна и пришли к выводу, что наибольший вред для здоровья несет сон на животе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как пояснили эксперты, в этой позе человек лишен способности полноценно дышать. Кроме того, сон на животе чреват болями в позвоночнике, особенно в шейном отделе.
Наконец, подобное положение увеличивает нагрузку на внутренние органы, сообщает Bustle.
Ранее специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает жизнь.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
Читайте также:
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков
- 50-60% вероятности: страшный прогноз по Путину
- Школьники вступают в эпидемию. Взрослое население пока отстает...
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу 22:02
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка20:02
- Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому19:07
- Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев19:01
- Сумасшедшая явка: Как голосует Мариуполь16:39
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения16:24
- В Горловке двое мирных жителей получили ранение во время обстрела 15:52
- Ситуация на КПВВ ОРДО: в «Еленовке» и на «Станице Луганской» пусто, на «Каргиле» нет очередей15:07
- Снаряд боевиков задел мост: в сети показали фото из "горячей точки" на Донбассе14:49
- Второй тур выборов и парламентская кампания в Украине: все, что нужно знать о важных датах10:00
- Украина официально разорвала дружбу с РФ09:48
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- «Приколы закончились!»: Порошенко призвал к тотальной мобилизации09:16
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- В Германии рухнул самолет с российскими бизнесменами: есть жертвы08:48
- Выборы президента Украины: обработано 45% бюллетеней08:33
- Результаты экзит-полов в Украине: появилась первая реакция России08:17
- Представители Тимошенко попались на фальсификации выборов. ВИДЕО08:00
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине18:00
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака16:56
- В Кремле признали: "Дружбы с Украиной не будет, кто бы там ни стал президентом, шансов нет"16:07
- Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте09:09
- Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта22:00
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери