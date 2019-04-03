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Можно ли принимать душ во время болезни?

03.04.2019 09:30
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Можно ли принимать душ во время болезни?

Правдив ли этот миф.

Один из распространенных мифов в медицине – при наличии любой острой респираторной реакции нельзя мыться, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа отметила, что людей пугают бронхитом и пневмонией, если пойти в душ или принять ванну во время болезни. Или же утверждают, что это приведет к хронической форме заболевания.

Поэтому медик отмечает:

Мыться во время болезни не противопоказано. Принятие ванных процедур не повышает риск развития осложнений.

Не мыться неделю – не гигиенично. Волосы головы при болезни тоже можно мыть.

Человек может заболеть, к примеру, от попадания в организм вирусов или бактерий, а не потому, что голову помыл. Относительно бронхита и пневмонии, то эти заболевания не могут возникнуть просто из-за того, что вы помыли ребенка.

Если ребенок активный и хочет помыться, то даже при температуре и кашле можно принимать водные процедуры.

Чего нужно придерживаться
1. Температура воды не должна превышать 34-37 °C. Душ комнатной температуры может дополнительно помочь снизить высокую температуру у больного.

2. Не рекомендуется мыться в горячей воде, поскольку может повыситься температура тела еще выше.

3. Не ходите в баню, если у вас есть температура.

Врач отмечает: в ванной комнате, влажность выше, а это хорошо влияет на увлажнение слизистой дыхательных путей и отхождению слизи из носоглотки и бронхов.



Теги: Донбасс, болезнь, душ
 
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