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Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки

03.04.2019 10:16
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Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки

Что хуже всего для организма.

Медики назвали ТОП-5 привычек, которые негативным образом отражаются на состоянии здоровья человека. Эксперимент по выявлению пагубных для организма пристрастий продолжался учеными в течение более чем 30 лет, вовлекая порядка 118 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Среди первых “вредителей” оказалось чрезмерное употребление человеком сахара. Переизбыток последнего грозит проблемами с сердечно-сосудистой системой. 

На втором месте в списке опасных привычек оказалась любовь к газированным напиткам. Тройку представляющих угрозу пристрастий закрывает наличие в рационе вредных продуктов питания, включая белый хлеб.

Еще одной вредной привычкой выступает курение, поскольку в долгосрочной перспективе грозит развитием ряда недугов. Среди последних находятся онкология, диабет, также повышается риск инсульта. 

В современном мире серьезную опасность представляет малоподвижность общества. Чтобы сократить угрозу, нужно тщательно следить за собственным рационом и не забывать о физических нагрузках.



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, опасность, привычка
 
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