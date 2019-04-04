Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ

04.04.2019 16:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ

Исследователи заключили, что кофе влияет на уровни 115 метаболитов.

Кофе влияет на обмен веществ гораздо сильнее, чем считалось ранее. Об этом передает руководитель группы исследователей из Северо-западного университета Мэрилин Корнелис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua. 

«Мы обнаружили совершенно новые способы воздействия кофе на здоровье человека», - рассказывает Мэрилин Корнелис.

Полученные результаты описывают ряд цепных перемен, которые происходят в нескольких важных системах организма. Эти изменения могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект.

Выяснилось, что кофе, самый распространенный в мире наркотик, влияет на большее количество метаболитов в крови, чем думалось ранее. В исследовании приняли участие 47 испытуемых. Они отказались от употребления кофе в течение одного месяца, а затем стали употреблять по четыре чашки кофе в течение еще 30 дней. Далее они увеличили потребление кофе вдвое, то есть до восьми чашек.

В ходе всего процесса исследований ученые брали у испытуемых пробы крови, чтобы проанализировать сдвиги в биохимических параметрах. Исследователи заключили, что кофе влияет на уровни 115 метаболитов. 82 из этих веществ были известны ученым и были связаны с 33 метаболическими процессами.

«Увеличение потребления кофе за период в два месяцы, вероятно, приводит к появлению стресса, который приводит к уменьшению метаболитов в этой системе, -рассказывает Корнелис. - Возможно, что речь идет об адаптации организма к привычному уровню стресса».

Однако эндоканнабиноидная система участвует и в других процессах - сон, интеллектуальная деятельность, аппетит.



Теги: Донбасс, здоровье, кофе
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх