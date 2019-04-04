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Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб
Почему опасно есть свежий хлеб: 5 угроз здоровью.
Все с детства помнят аромат свежеиспеченного хлеба. Да и во взрослом возрасте тяжело устоять перед ароматом свежей выпечки. Однако такое лакомство может быть опасным для здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Возрастает риск смертельной болезни
Самую большую опасность представляет хлеб, который только-только вынули из печи. Врачи предупреждают, что нельзя употреблять любую горячую пищу и напитки. Связаны такие предосторожности с возрастанием риска возникновения раковых опухолей в пищеводе.
Еда с пылу-жару и горячая жидкость провокаторы онкологии. Когда человек с завидной регулярностью так питается, то шансы заработать рак увеличиваются в восемь раз. Есть повод задуматься, перед тем как отправлять в свой ЖКТ хлеб с дымком.
Процесс брожения
Но не только горячая выпечка способна навредить твоему здоровью, даже теплый хлеб пагубно сказывается на самочувствии. Как только свежая булка попадает в кишечник, недремлющие плохие бактерии начинают активничать. Они подкармливаются хлебным крахмалом, который преобразовался в другие вещества. Такие процессы приводят к воспалению в пищеварительной системе, а у тебя появляется вздутие и даже боли в животе.
Образуются труднопроходимые комки
Еще одна опасность свежего хлеба - образующиеся комки. У пышной и нежной выпечки есть особенность - она скатывается в комочки, которые с большим трудом передвигаются от одного к другому органу ЖКТ, а в желудке вовсе не поддаются воздействию желудочного сока. От этого в пищеварительном процессе происходят сбои, что влечет за собой серьезные последствия.
Дрожжевая зависимость и гастрит
Практически во всех хлебобулочных изделиях есть синтетические продукты. Например, термофильные дрожжи. Когда выпечка еще теплая, дрожжевые грибки чувствуют себя прекрасно. От их деятельности кислотность в желудке подскакивает, а это может привести к диагностированию гастрита. Также любовь к пышному хлебу опасна нарушениями в лимфатической системе, выходу из организма важных минералов и даже возникновению депрессии. Дрожжевая выпечка очень быстро подсаживает человека на свою "иглу". Особенно это касается свежеиспеченного хлеба.
Вес растет, а самооценка падает
Все вышеперечисленные причины отказаться от свежего хлеба - существенны, так как подрывают здоровье. Но есть еще одна угроза, которой боится каждая девушка - увеличение веса. Дрожжевые грибы работают и на этот фронт тоже. Они способствуют появлению жировых отложений, при чем преимущественно в области талии.
Причин отказаться от свежей выпечки достаточно. Конечно, лучше выбирать цельнозерновой хлеб, без дрожжей и прочих синтетических примесей или хлебцы. Если к таким переменам ты пока не готова, хотя бы просто не ешь выпечку горячей и даже теплой. Специалисты рекомендуют употреблять вчерашний хлеб, даже слегка подсушенный.
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, вред, хлеб
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