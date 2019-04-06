Эффективное средство от клещей

06.04.2019 09:42

У теплых летних и весенних деньков есть только один минус — противные насекомые и паучки, которые так и жаждут пробежаться по тебе или укусить. Особую опасность представляют клещи. Если ты любишь активный отдых и проводишь много времени на свежем воздухе или по выходным выезжаешь на пикник с семьей, то есть вероятность вернуться с этими гадами на своем теле.

Для того чтобы отдых приносил только радость и тебе не приходилось думать о потенциальной опасности укуса клеща, мы расскажем тебе об одной хитрости. И как ты уже можешь догадаться, предотвратить эту проблему очень легко.

Эффективное средство от клещей

Всё, что тебе нужно иметь, — обычный валик для чистки одежды и эфирное масло.

Добавь на валик совсем немного эфирного масла. Только делай это равномерно и аккуратно, чтобы затем не наставить пятен на одежде.

Перед тем как идти гулять в парк или ехать на природу, пройдись валиком несколько раз по вещам, которые ты будешь надевать.

Только учти, что подойдет не каждое эфирное масло. Мы представляем твоему вниманию 5 самых эффективных масел для борьбы с клещами.

ПОДХОДЯЩИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Эвкалиптовое

Эвкалиптовое масло может быть использовано самостоятельно или в комбинации с маслом лимонника для отпугивания любых насекомых.

Лимонное

Эта масло считается особенно эффективным для борьбы с клещами, блохами и даже вшами.

Мятное

Это эфирное масло является токсичным для насекомых и представляет собой эффективный природный репеллент.

Лавандовое

Самое удивительное, что люди обожают аромат лаванды, но клещи его терпеть не могут. Более того, это относится также к мошкам и комарам.

Масло лимонника китайского

Оно обладает ярким цитрусовым ароматом и является натуральным средством для защиты от блох и клещей.

В этом методе борьбы с клещами есть еще один приятный бонус — он помогает отпугивать комаров и разных мошек. Из-за того, что ты наносишь эфирное масло на одежду при помощи валика, для тебя и окружающих это будет ненавязчивый аромат.

Также некоторые люди просто смешивают воду с эфирными маслами и наносят на тело как спрей. Но в жару контакт распаренного тела с маслом может привести к раздражению кожи.

Планируя ехать на природу, воспользуйся данной хитростью и отдыхай без надоедливых клещей

Источник Ха-Ха Дром