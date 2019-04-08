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Опасные отеки: причины появления и способы лечения
Эксперт: Отечность возникает из-за нехватки чистой воды в рационе.
В любое время года ежедневно нужно выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды, равномерно в течение дня, чтобы избежать отечности по утрам и загустения крови, что приводит к тромбам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила врач-диетолог Людмила Бабич.
«Если после стакана воды перед сном поутру вы просыпаетесь с одутловатым лицом и опухшими ногами, - стоит немедленно посетить врача и проверить внутренние органы. Вода тут не при чем. Давно известно, что наоборот, нехватка жидкости вызывает отечность, ведь обезвоженный организм страдает и работает фактически на износ, потому чтобы избавить себя от этих неприятностей впоследствии накапливает «влагу». Кроме того, отечность может быть последствием неправильного питания, употребления алкоголя, слишком большого количества соли и специй в еде», - говорит врач.
Эксперт рекомендует пить воду равномерно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Причем первый стакан воды нужно выпить сразу после подъема с кровати, еще до завтрака. Это поможет запустить метаболизм, разбудить внутренние органы и перистальтику кишечника, а если добавить в теплую воду пару долек лимона, - то и очистить печень от накопившихся вредных продуктов жизнедеятельности.
«В течение дня пить воду можно постоянно, небольшими порциями, - так вы не допустите обезвоживания и снижения функциональности организма, что происходит при нехватке жидкости в органах и тканях тела. Перед отходом ко сну также нужно выпить около половины стакана чистой воды, в жару эта доза может быть увеличена. Таким образом, вода способствуют разжижению крови, а это профилактика образования тромбов, которые, как известно, являются одной из главных причин инфарктов и инсультов», - сказала специалист.
Теги: Донбасс, здоровье, причины, лечение, отек
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