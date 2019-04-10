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4 фактора везения
У каждого в окружении есть знакомый, которому постоянно везет. По крайней мере, так кажется со стороны. Однако психологи утверждают, что везение – это готовность самого человека воспользоваться возможностями, которые ему предлагает жизнь!
1. АНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ПРОШЛЫЕ УСПЕХИ
Рассчитывать на других людей или ждать удачного стечения обстоятельств, по меньшей мере, неэффективно. Везучий человек знает, что его успехи, как и его поражения, зависят в большей степени от того, какие действия он предпринимает.
Вспомните моменты своих взлетов. Что предвещало успех? Какими были ваши реакции? Эти ответы содержат «ключики», которые помогут понять, что именно является для вас лучшей мотивацией и помогает достигать целей.
2. ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ
Мы часто малообъяснимым образом чувствуем, чего именно ожидать от конкретной ситуации и людей. В большинстве случаев стоит прислушаться к собственным ощущениям, ведь интуиция – это не что-то из области фантастики, а голос нашего подсознания.
Например, на переговорах в одной из компаний вы почувствовали себя некомфортно, и у вас возникло чувство, что с данными людьми сотрудничать не стоит, хотя веских причин для этого нет. Почему так произошло? Возможно, работники выглядели напряженными, потому что финансовые дела на фирме идут не очень хорошо. И хотя этой информацией вы не обладали, но вследствие эмоциональной калибровки с другими людьми ощутили некое несоответствие. Так и работает интуиция. Следовательно, стоит, по крайней мере, прислушиваться к своим внутренним ощущениям.
3. КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
Когда вы погружаетесь в размышления о прошлых неудачах, то начинаете вести себя словно робот: повторяете прошлые ошибки, делаете то, что и раньше, а потом жалуетесь на скучную и неинтересную жизнь. И напротив, когда вы чем-то увлечены и ощущаете душевный подъем, то кристально ясно осознаете, что происходит вокруг, полноценно проживая каждый момент. В таких условиях все люди и события приносят удачу. Поэтому учитесь не зацикливаться на негативных чувствах, ведь они временны, – находитесь «здесь и сейчас»!
4. ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ РАЗДЕЛЯЮТ ВАШИ ЦЕННОСТИ
Окружение, с которым вы становитесь более везучим – это соратники, которые верят в вас и поддерживают в различных начинаниях. Ошибочно полагать, что если в круг знакомых входят успешные и богатые люди, то они способствуют вашему развитию. На самом деле, в гораздо большей степени важна поддержка единомышленников. Сведите до минимума общение с теми, кто ищет во всем негатив или критикует любой ваш поступок.
Главное – помнить, что все в ваших руках, и действовать с искренней добротой и уверенностью в своих идеях. Тогда и люди рядом будут появляться нужные, так как благое дело всегда привлечет сторонников!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на uduba.com
Теги: Донбасс, психология, удача
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