Названы причины раннего появления седых волос

10.04.2019 09:47

Почему волосы седеют слишком рано.



Специалисты назвали причины раннего появления седых волос. Есть множество факторов, которые влияют на появление седины в 30 или двадцать лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.



Главной причиной появления седых волос является генетическое наследство. Если ваш отец или дед рано поседели, то вполне возможно и ваши волосы потеряют пигментацию.



В многих случаях недостаток меланина является причиной отбеливания волос. Выработка меланина зависит от соответствующего питания и белковых добавок. Если их нет - вполне вероятно появление седых волос.



Кроме этого, дисбаланс гормонов тоже является причиной появления седины. Следите за своим гормональным уровнем, а также старайтесь принимать достаточно витамина B12.



Стресс зачастую является основной причиной преждевременной седины. Чрезмерного потребления алкоголя и нездоровой пищи также вызывает обесцвечивание волос.



В некоторых случаях повлиять на изменение пигментации волос может быть плохие химические шампуни, краски и т.п. Не стоит забывать о существовании внешних факторов, таких как плохая экология и климат. Это серьезно влияет на общее состояние здоровья, а также на состояние волос.