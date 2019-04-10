Все рубрики раздела
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
Стало известно, какие болезни может вызвать пыль
Домашняя пыль может вызывать опасные заболевания.
Обычная домашняя пыль может поспособствовать развитию эндокринных нарушений и ожирения, установили ученые из США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Исследователи из Университета Дьюка представили доказательства того, что вещества, содержащиеся в домашней пыли, могут стать причиной ожирения, развивающегося на фоне нарушений в эндокринной системе, которым они способствуют. Об этом, в частности, сообщило издание MedicalNewsToday.
В рамках проводившегося расследования учеными в 194 домах были собраны образцы пыли. В лаборатории был проведен их молекулярный анализ.
Специалисты обнаружили свыше 100 химических веществ, содержащихся в исследуемых ими образцах пыли. По словам ученых, 70 веществ из этой сотни были химикатами, способными вызывать негативные изменения в работе органов эндокринной системы. Следствием этих нарушений в организме человека становится рост жировых клеток.
«Химикаты, способствующие разрастанию жировой ткани, содержались в образцах, взятых в домах с детьми, имевшими лишний весом или ожирение. Данные химические вещества можно найти в бытовых чистящих средствах и пластике», - сообщили авторы проекта.
Специалисты указали на данные Агентства по охране окружающей среды США, согласно которым дети ежедневно проглатывают от 60 до 100 миллиграммов домашней пыли. Они напомнили, что в предыдущих исследованиях была выявлена связь между действием веществ, содержащихся в пыли, и развитием нарушений фертильности, а также повышенным риском возникновения болезней печени и рака.
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, уборка, пыль
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ22:10
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- У Зеленского озвучили шаги, которые будут сделаны после победы на выборах14:55
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- Песня Джамалы попала в топ-10 двух европейских чартов (ВИДЕО)14:10
- Скандальную «Стену» Яценюка снова строят на границе с РФ: сколько денег уже потрачено14:02
- В штабе Зеленского рассказали о семерке серых кардиналов13:45
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- Продолжение истории с анализами: в Украину прибыли эксперты VADA13:17
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам