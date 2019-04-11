Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера

11.04.2019 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера

Ученые из Кембриджского института общественного здоровья обнаружили, что среди британцев снизилась заболеваемость болезнью Альцгеймера.

Среди причин – не только сокращение количества курильщиков, правильная диета и физические упражнения, но и хорошее образование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

При болезни Альцгеймера в мозгу формируются бета-амилоидные бляшки и клубки тау-белка, которые приводят к отмиранию клеток, говорится в результатах исследования.

У больных этим недугом ухудшается память, наблюдаются трудности в общении, дезориентация, изменения в поведении и потеря самостоятельности. Причины развития заболевания до сих пор изучаются.

Ученые использовали технику "менделеевской рандомизации" для определения факторов риска. Они изучили ДНК 17 тысяч пациентов и сравнили гены, которые ассоциируются с сопутствующими факторами.

Специалисты обнаружили сильную связь между уровнем образования и заболеванием. Авторы исследования утверждают, что качественное и продолжительное образование ассоциируется со сниженным риском развития болезни.

Одним из возможных объяснений этого может быть "когнитивный резерв" – способность активировать альтернативные нейронные сети. Обучение улучшает связи между нейронами и увеличивает этот резерв.



Теги: Донбасс, здоровье, болезнь Альцгеймера
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх