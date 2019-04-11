Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера

11.04.2019 07:10

Ученые из Кембриджского института общественного здоровья обнаружили, что среди британцев снизилась заболеваемость болезнью Альцгеймера.



Среди причин – не только сокращение количества курильщиков, правильная диета и физические упражнения, но и хорошее образование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.



При болезни Альцгеймера в мозгу формируются бета-амилоидные бляшки и клубки тау-белка, которые приводят к отмиранию клеток, говорится в результатах исследования.



У больных этим недугом ухудшается память, наблюдаются трудности в общении, дезориентация, изменения в поведении и потеря самостоятельности. Причины развития заболевания до сих пор изучаются.



Ученые использовали технику "менделеевской рандомизации" для определения факторов риска. Они изучили ДНК 17 тысяч пациентов и сравнили гены, которые ассоциируются с сопутствующими факторами.



Специалисты обнаружили сильную связь между уровнем образования и заболеванием. Авторы исследования утверждают, что качественное и продолжительное образование ассоциируется со сниженным риском развития болезни.



Одним из возможных объяснений этого может быть "когнитивный резерв" – способность активировать альтернативные нейронные сети. Обучение улучшает связи между нейронами и увеличивает этот резерв.