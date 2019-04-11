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Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле

11.04.2019 18:37
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Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле

Ответ на вопрос дает известный украинский доктор Евгений Комаровский. Итак, бить или не бить человека, который закашлялся?

Если человек может кашлять значит инородное тело горло не перекрыло, воздух все-таки проходит. Тем не менее, это инородное тело от ваших ударов может свое положение поменять и поменять не в лучшую сторону, поменять так, что оно горло перекроет. Поэтому, самое главное: если человек начал кашлять самым лучшим, самым эффективным способом очистки дыхательных путей является именно кашель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua. 

Когда вы видите, что кто-то пытается ударить человека по спине, кашляющего, вы должны немедленно ударить по голове того, кто пытается ударить по спине.

Этому вы должны научить своих детей, своих мужей, своих бабушек и дедушек: человека, который кашляет, бить никогда нельзя!



Теги: Донбасс, здоровье, кашель, Евгений Комаровский
 
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