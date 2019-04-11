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Названы продукты, которые питают и лечат волосы
Названы продукты для красивой шевелюры.
Один из главных секретов густых, длинных и красивых локонов – вовсе не маски и шампуни, а правильная диета. Сохранить красоту и здоровье волос помогает наличие правильных продуктов питания в рационе. Продукты, богатые ненасыщенными жирами, клетчаткой или белками стимулируют рост волос, защищают пряди и кожу головы от внешних повреждений, а также улучшают циркуляцию крови в зоне волосяных фолликулов, укрепляя их и предотвращая выпадение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Рассказываем, каким должно быть питание для укрепления волос.
Оливковое масло и оливки
Оливковое масло для красоты волос нужно применять не только в составе масок. Лучше всего добавить его в свой рацион. Маслины и оливки (что, по сути, одно и тоже) также способствуют укреплению локонов. Мякоть оливок содержит большое количество витамина А, Е и С, которые являются природными антиоксидантами и нивелируют вред, нанесенный клеткам свободными радикалами. Кроме того, в оливках содержатся натуральные сахара, белки, пектины и ненасыщенные жирные кислоты (олеиновую, пальмитиновую, арахиновую, стеариновую и линолевую). Все эти компоненты содержатся и в оливковом масле. Они замедляют процесс старения кожи головы и волос, укрепляют волосяные луковицы, способствуя росту волос и препятствуя их выпадению. Так что, хочешь красивую шевелюру, не отказывайся от этого суперфуда. Тем более, он еще полезен и для фигуры.
Инжир
При обильном выпадении волос инжир должен прописаться в твоем меню. Минералы, содержащиеся в этом экзотическом фрукте, улучшают циркуляцию крови, укрепляют корни и питают волос изнутри. А маски для волос с инжиром в составе обладают правильным PH-фактором, который придает локонам красивый блеск.
Лосось
Идеальный продукт для сторонников белкового питания или тех. Этот вид морепродуктов, как и другие сорта красной рыбы, является одним из самых эффективных природных продуктов для увлажнения кожи головы. Нет, в составе масок его лучше не использовать, а вот в свой рацион добавить стоит. Высокое содержание жирных кислот помогает клеткам кожи головы удерживать влагу как можно дольше, тем самым способствуя сохранению природного гидролипидного щита. Кожа головы остается упругой и плотной, из-за чего происходит укрепление корней волос.
Кефир
Кефирные маски для волос не просто так ялвяются одним из самых популярных средств в сети для ускорения роста волос. Но этот кисломолочный продукт стоит добавить и в свое меню, чтобы локоны были здоровыми и красивыми. Кефир отвечает за здоровую микрофлору в кишечнике, что влияет на усвоение всех продуктов питания. Поэтому при употреблении кефира кальций, белок и жирорастворимые витамины, которые так необходимы для построения волос, так хорошо усваиваются нашим организмом.
Грейпфрут
Грейпфрут помогает не только ускорить метаболизм, но и укрепить волосы. Полезные вещества из грейпфрута способствуют выведению шлаков и токсинов из организма, очищает сосуды, что способствет улучшению состояния кожи головы и укреплению волос. Также не лишним будет добавить пару капель эфирного масла грейпфрута в свой шампунь - так и волосы будут меньше жирнеть, и о перхоти можно будет не беспокоиться. Кроме того, природные масла в грейпфруте помогают сделать локоны более эластичными и крепкими.
Теги: Донбасс, волосы, лечение, продукты
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