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Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция
Переселенцы могут изменить место своего голосования во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, только до 15 апреля (включительно). Однако есть возможность побороться за свое право проголосовать и после этой даты.
До 23:59 18 апреля переселенец сможет обжаловать свое отсутствие или неточности в списке избирателей, обнаруженные после проверки. Это можно будет сделать через суд, пишет ДонПресс.
Следует:
1. Обратиться в местный общий суд (уплата судебного сбора не требуется).
2. Подать исковое заявление по месту жительства, где указать участок для голосования (оно может быть подано не позднее, чем за 2 дня до момента голосования).
3. В двухдневный срок после подачи заявления получить решение суда (если иск поступил 18 апреля, решение выдается безотлагательно).
Решение суда по данному вопросу выполняется немедленно, а его обжалование не препятствует исполнению.
Для уверенности в выполнении решения избиратель до дня голосования может обратиться к членам выбранной участковой избирательной комиссии и предоставить его для выполнения. В день голосования даже при наличии решения суда правки в список избирателей вноситься не будут.
Теги: Донбасс, голосование, инструкция, переселенцы
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