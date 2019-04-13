Все рубрики раздела
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана
Медики составили рейтинг заболеваний, при которых ни в коем случае нельзя посещать баню. Как передает replyua.net, посещение бани считается довольно полезным занятием и способствует оздоровлению организма, однако врачи отмечают, что для некоторых людей походы в баню могут обернуться большой опасностью для здоровья.
В первую очередь, к посещениям бани нужно относиться с осторожностью людям, страдающим варикозным расширением вен. Высокие температуры воздействует на стенки сосудов и приводят к их истощению. Врачи рассказали, что у некоторых людей после посещения бани даже отрываются тромбы, а это уже смертельная опасность. Также противопоказанием к посещению бани является вегетососудистая дистония. Высокая температура в парилке провоцирует скачки артериального давления.
Также специалисты не рекомендуют ходить в баню людям с проблемной кожей, болезнями дыхательных путей и хроническими респираторными заболеваниями. Если вас часто беспокоят головные боли, от посещения парилки нужно отказаться на неопределённое время. В этом случае нужно обратиться к врачу, чтобы узнать точный диагноз.
Теги: Донбасс, баня, противопоказания, заболевания
- Экстремалы поневоле: железнодорожникам Донбасса устроили ледяную баню
- В Донецкой области горела шахтная баня. Не досчитались 90 комплектов робы
- В Мариуполе бушевали пожары
- В Горловке клиент ограбил администратора бани
- В шахте, где находились 113 горняков, произошёл пожар
- На копанке погиб сирота (ФОТО)
- РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"12:09
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»11:52
- Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные11:08
- На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями10:53
- Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»08:58
- На Донбассе боевики стреляют из минометов и гранатометов08:53
- Боевики «ДНР» запрещают медикам в Старомихайловки говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ08:52
- Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"08:29
- Соцсети показали кадры мощного взрыва на полигоне в Торезе. ВИДЕО 08:11
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"12:09
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»11:52
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные11:08
- На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями10:53
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»08:58
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП