Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана

13.04.2019 11:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана

Медики составили рейтинг заболеваний, при которых ни в коем случае нельзя посещать баню. Как передает replyua.net, посещение бани считается довольно полезным занятием и способствует оздоровлению организма, однако врачи отмечают, что для некоторых людей походы в баню могут обернуться большой опасностью для здоровья.

В первую очередь, к посещениям бани нужно относиться с осторожностью людям, страдающим варикозным расширением вен. Высокие температуры воздействует на стенки сосудов и приводят к их истощению. Врачи рассказали, что у некоторых людей после посещения бани даже отрываются тромбы, а это уже смертельная опасность. Также противопоказанием к посещению бани является вегетососудистая дистония. Высокая температура в парилке провоцирует скачки артериального давления.

Также специалисты не рекомендуют ходить в баню людям с проблемной кожей, болезнями дыхательных путей и хроническими респираторными заболеваниями. Если вас часто беспокоят головные боли, от посещения парилки нужно отказаться на неопределённое время. В этом случае нужно обратиться к врачу, чтобы узнать точный диагноз.



Теги: Донбасс, баня, противопоказания, заболевания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх