От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака

13.04.2019 10:19

Астрологи уверены, что знак зодиака оказывает на людей сильное влияние. Какие же «грязные секреты» он может рассказать о человеке?

1. Овен

Эти люди очень вспыльчивы и ревнивы. Овен может выйти из себя из-за сущего пустяка, а от его гнева страдают все окружающие.

2. Телец

Казалось бы, представители данного знака — просто олицетворение трудолюбия и стабильности. Вместе с тем они очень требовательны, любят всё делать по-своему и не признают своих ошибок.

3. Близнецы

У этих личностей крайне переменчивое настроение, они слишком зависимы от чужого мнения и не умеют хранить секреты.

4. Рак

Многие злоупотребляют добротой отзывчивых и преданных Раков, из-за чего они склонны заниматься самоедством и могут легко впасть в депрессию.

5. Лев

Они очень тщеславны и упрямы. Если Львы в чём-то уверены, переубедить их невозможно.

6. Дева

Эти люди любят всё анализировать и всегда найдут к чему придраться. Кроме того, Девы склонны преувеличивать проблемы и критиковать как себя, так и других.

7. Весы

Нерешительность и зависимость от мнения друзей и знакомых часто не даёт им возможности получить то, что они заслуживают. Весы также довольно замкнуты и редко пускают кого-то в свой внутренний мир.

8. Скорпион

Они любят контролировать не только свою жизнь, но и чужую. Скорпионы по своей натуре собственники, и поэтому крайне ревнивы и эгоистичны.

9. Стрелец

Представители этого знака часто забывают о чувствах других людей. Им бывает сложно понять чужую душевную организацию, ведь сами они довольно просты.

10. Козерог

Эти личности бескомпромиссны и мятежны. Прислушиваться к чужому мнению им не позволяет гордость. Если Козерогу не удаётся добиться своей цели, они впадают в депрессию и начинают ненавидеть всё и всех вокруг.

11. Водолей

Люди, родившиеся под этим знаком, крайне нетерпеливы, слабовольны и склонны с головой погружаться в свои планы, изолируясь от окружающего мира.

12. Рыбы

Они могут быть очень надоедливыми и наивными, а также любят всё драматизировать. Рыбы часто сначала делают, а потом думают.

Источник from-ua.