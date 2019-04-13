Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности

13.04.2019 20:49

Вселенная посылает нам сигналы, знаки и даже видения именно в тот момент, когда это необходимо. Однако в суете повседневной жизни мы редко обращаем внимание на странные события, которые периодически происходят вокруг нас.

Чтобы научиться читать знаки Вселенной, важно пребывать в гармонии с окружающим миром, пишет uduba.

Эзотерики рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, чаще любоваться природой и подмечать малейшие детали. Удивительно, но порой даже облако необычной формы может натолкнуть нас на верную мысль, подсказать ответ на вопрос. Подумайте: наверняка и с вами бывали случаи, когда вы видели что-то необычное и вспоминали о забытом деле или обещании.

Учитесь анализировать увиденное, услышанное, прочитанное или вскользь замеченное. Внимательность поможет вам всегда обходить неприятности стороной. Знаки Вселенной могут приходить к нам во снах, когда мы не контролируем поток своего сознания. Эксперты сайта dailyhoro.ru приготовили для вас восемь основных знаков, которые помогут вам уберечься от проблем.

Каждый знак может быть дан неожиданно. В повседневной жизни часто бывает так, что только после произошедшей неприятности люди понимают, что проигнорировали предупреждения. Чтобы такое происходило как можно реже, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Интуиция не будет вас обманывать.

Кошмарные сновидения

Во сне часто происходят события, на которые мы не можем повлиять. Так, если вам снится, что вы увязли, не можете пошевелиться, убежать или запутались в нитях или проводах, значит, в реальности вам предстоит трудное дело. Вселенная словно предупреждает: не лезьте туда, где не можете прощупать почву под ногами. Особое внимание на такие сны стоит обратить людям импульсивным, привыкшим действовать под влиянием порыва. Забывчивым людям такие сны несут предупреждение о необходимости проверять электрические приборы (в случае, если во сне фигурируют провода). Так вы убережетесь от неприятностей, связанных с пожаром. Если вы не можете убежать или пошевелиться, это значит, что вам нужно отказаться от общения с агрессивно настроенными людьми, изменить свой маршрут в темное время суток.

Чувство дежавю

Порой отчетливое ощущение, что ситуация уже случалась, говорит красноречивее запрещающего сигнала светофора. Неприятная ситуация напрямую сообщает о необходимости быть осторожными. Чувство дежавю может спровоцировать музыка, отдельная реплика или даже рекламный щит на дороге. Если что-то напомнило вам об опасности в прошлом, остановитесь и проанализируйте ситуацию.

Увиденная авария или катастрофа

Если по дороге вам встретились столкнувшиеся машины, вы стали свидетелем пожара или иной беды, вам важно быть внимательными. Любые неприятности, случающиеся на дороге, суеверными людьми воспринимаются как предупреждающие сигналы. И не зря, ведь наше шестое чувство всегда направляет внимание на ключевые события. Сосредоточьтесь: возможно, вы длительное время управляете транспортным средством и вам пора остановиться на отдых.

Жизненные трудности

Нередко в жизни что-то идет не так. Несмотря на все старания и усилия, дела не спорятся, обои не клеятся, дети не слушаются, начальство постоянно придирается и так далее. Если с вами случаются неприятности, самое время прислушаться к себе в уединении. Вряд ли такие проблемы будут происходить от того, что судьба испытывает вас на прочность. Если вы смогли прорваться через череду неприятностей и получить заслуженную награду, значит, все в порядке. Если же ничего не выходит, то Вселенная подает вам сигнал о том, что вам что-то необходимо менять. Выбирайте иные пути, чтобы беда не постучалась к вам в двери.

Болезни

Некоторым Вселенная посылает испытания, связанные с болезнью. Причем заболеть может не сам человек, а его родственник или друг. Чувство неуверенности, страх и болезненные ощущения помогают пересмотреть свою жизнь и найти выход из тупика. Нередко болезни посылаются Вселенной для того, чтобы мы изменили своим дурным привычкам, встали на путь исправления. Эти знаки опасны, но обладают сильнейшим преображающим эффектом. Люди меняются в лучшую сторону, а выздоравливая, перестают зависеть от внутреннего негатива.

Поломка техники

Если ваш автомобиль отказывается заводиться, значит, вам нужно быть внимательными и аккуратными в дороге. Подумайте, так ли вам нужно ехать или можно отменить поездку, чтобы не навлечь на себя неприятности. Поломки компьютера, барахлящая кофемашина — все это должно натолкнуть на мысль о необходимых переменах в жизни. В каждой конкретной ситуации человек сам поймет, что именно ему стоит отменить и от чего отказаться.

Порванная одежда или обувь

Бывает так, что на улице вдруг ломается каблук, отклеивается подошва обуви или расползается по шву куртка. Любой из подобных знаков предупреждает об опасности впереди. Если у вас случилось такое недоразумение, внимательно осмотритесь. Нередко Вселенная прямо указывает на то, что необходимо сделать или, наоборот, не делать. Если вы спешили на собеседование и вас из лужи окатила грязью машина, задумайтесь, так ли вам нужна новая должность. Наши предки составили массу примет об одежде, которые могут предупредить об опасности или указать на скорые перемены к лучшему. Многие из этих примет являются именно знаками Вселенной. Не оставляйте их без внимания.

Ломающиеся или рвущиеся канцелярские принадлежности

Ручка может внезапно прекратить писать или сделать жирную кляксу на документе, бумага в месте подписи рвется, разлетаются важные документы. Все это знаки, на которые нужно обратить внимание. Не подписывайте договор, пока не проверите каждую букву, не доверяйте инвесторам, которых не знаете. Будьте всегда начеку, чтобы исключить обман и дальнейшие неприятности.

Любые знаки Вселенной, увиденные вами, могут помочь избежать беды. Однако не всегда все так печально. Вселенная часто посылает позитивные сигналы, которые указывают на скорые перемены в лучшую сторону.