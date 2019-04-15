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Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки
В летнюю жару особенно важно всегда иметь под рукой бутылку воды и много пить, чтобы поддерживать водный баланс в организме.
Многие из нас покупают воду, а затем используют пластиковые бутылки повторно, наливая туда новую воду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
На самом деле это может принести больше вреда, чем пользы. Согласно исследованиям, микротрещины на пластиковых бутылках – идеальная атмосфера для размножения бактерий и опасных инфекций, например, норовируса.
Многие из нас просто ополаскивают бутылку и наливают новую воду. Вымыть её тщательно почти невозможно из-за формы. В результате бактерии спокойно размножаются дальше.
Недавно в канадском журнале Public Health было опубликовано исследование. Для эксперимента было взято 76 бутылок для воды, которую использовали местные школьники. В 2/3 из всех образцов количество бактерий превышало нормы для питьевой воды, что может быть следствием развития бактерий внутри бутылок, которые оставили на длительное время при комнатной температуре.
В еще одном исследовании была изучена поверхность горлышка бутылок, которые использовались повторно всего неделю. Во всех бутылках был зафиксирован рост бактерий.
Результатами питья воды из таких бутылок могут быть симптомы, похожие на банальное пищевое отравление. В худшем случае можно получить сильную рвоту, тошноту и диарею.
Поможет ли мытье бутылок?
Полоскание бутылки с мыльным раствором может на некоторое время избавить емкость от бактерий. Однако тщательно вымыть всю внутреннюю поверхность бутылки довольно тяжело, поэтому всё равно часть микробов останется и снова начнет размножаться. Плюс ко всему частое мытье повреждает поверхность пластика, особенно при мытье горячей водой.
Профессор фармакологии Скотт Белчер предупреждает: «Нагревание бутылок будет стимулировать выброс вредных химических веществ из пластика в содержимое емкости».
Теги: Донбасс, здоровье, вода, вред, бутылка
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