Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы

15.04.2019 22:37

Крепкий сон необходим организму для восстановления, а от бессонницы в последние годы чаще всего страдают жители мегаполисов.



Эксперты озвучили пять эффективных советов, способствующих быстрому засыпанию, сообщаетХроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.



Если проблемы с засыпанием являются постоянными, необходимо изменить образ жизни. В частности, при возможности незадолго до сна рекомендованы прогулки на свежем воздухе в течение хотя бы 30 минут.



Также сонливости способствует выполнение однообразной и скучной работы, к примеру, можно перебирать крупу, решать задачи по математике и желание спать проявится через 30-40 минут. Еще один способ - воздействие ароматами, для чего нужно выбирать спокойные и не раздражающие запахи, например, лаванду.



Помочь справится с бессонницей поможет стакан теплого молока с медом. Среди других помогающих уснуть продуктов выделяют бананы, сыр и сушенные финики. Хорошим средством для засыпания служит секс, который также снижает уровень стресса и помогает расслабиться.