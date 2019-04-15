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Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы
Крепкий сон необходим организму для восстановления, а от бессонницы в последние годы чаще всего страдают жители мегаполисов.
Эксперты озвучили пять эффективных советов, способствующих быстрому засыпанию, сообщаетХроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Если проблемы с засыпанием являются постоянными, необходимо изменить образ жизни. В частности, при возможности незадолго до сна рекомендованы прогулки на свежем воздухе в течение хотя бы 30 минут.
Также сонливости способствует выполнение однообразной и скучной работы, к примеру, можно перебирать крупу, решать задачи по математике и желание спать проявится через 30-40 минут. Еще один способ - воздействие ароматами, для чего нужно выбирать спокойные и не раздражающие запахи, например, лаванду.
Помочь справится с бессонницей поможет стакан теплого молока с медом. Среди других помогающих уснуть продуктов выделяют бананы, сыр и сушенные финики. Хорошим средством для засыпания служит секс, который также снижает уровень стресса и помогает расслабиться.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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