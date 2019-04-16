Все рубрики раздела
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»
Главный педиатр Украины Евгений Комаровский заявил о том, что некоторые пациенты принимают сразу несколько лекарственных препаратов для лечения простудных заболеваний, и это большая ошибка. Как передает replyua.net, на своей странице в Instagram педиатр ответил на один из самых важных вопросов: можно ли принимать антивирусные препараты вместе с антибиотиками для лечения ОРВИ?
По мнению доктора, практика приема таких разновидностей медикаментов существует, однако ее выбирают сами пациенты. Комаровский утверждает, что подобный способ лечения простудных заболеваний никогда не даёт хорошего эффекта, более того, доктор предупредил родителей о том, что такое лечение нельзя применять в отношении детей. По словам Комаровского, если речь идет об ОРВИ, то антибиотики никак не смогут помочь, ведь они не действуют на вирусы. Употребление такого рода препаратов может разве что навредить. Что же касается противовирусных средств, то, по мнению врача, они также не дадут результата.
Он отметил, что учёные пока ещё не доказали эффективность таких препаратов. Ранее Комаровский рассказал, что для облегчения симптомов ОРВИ необходимо акцентировать внимание не на приеме лекарственных препаратов, а на проветривании помещения, влажной уборке и на обильном питье
Теги: Донбасс, лечение, ОРВИ, Евгений Комаровский
- Если столбик термометра «зашкаливает», а лекарства не помогают...
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ
- Когда нужен врач - доктор Комаровский популярно рассказывает о гриппе и дает важные советы
- Грипп и ОРВИ - как лечить школьника?
- Десять правил правильного быстрого лечения простуды
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- В Мариуполе под колеса авто попал мальчик14:23
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск 13:57
- "Спасибо России за ЛДНР", - жители Донецка рассказали россиянам, какой ад Москва устроила на Донбассе13:35
- Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе 13:11
- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС17:18
- У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду16:55
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек16:13
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины