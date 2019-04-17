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Диетолог рассказала, как правильно пить чай
Узнайте, какой чай полезно пить и действительно ли самый полезный - зеленый чай.
Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook дала совет, какой чай полезно пить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.
Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ уточнила, что сейчас очень большой выбор чая и многие отдают предпочтение зеленому полагая, что это самый полезный напиток.
Фус рассказала, что в чайных листьях большое количество биологически активных органических соединений. К ним относятся катехины (полифенолы), проантоцианидины, танины, кофеин, теофиллин, теобромин. Так же они содержат аминокислоты, минеральные соли и витамины. Но основная польза чая в полифенолах. Они обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также замедляют старение организма. Фус обратила внимание. что при производстве зеленого чая эти соединения остаются в неизменном виде.
А что в черном чае, листья которого подвергают ферментации?
В результате процессов ферментации катехины (антиоксиданты), содержащиеся в зеленом чае, превращаются в чайные флавина и теарубигины (именно они отвечают за коричнево-оранжевый цвет настоя). И с точки зрения антиоксидантной активности все они по-прежнему имеют такой же потенциал и такой же подобный эффект, что и катехины в зеленом чае. Действительно, ферментация листьев черного чая изменяет соотношение танинов и катехинов, но не снижает их общего количества. Поэтому полифенольные соединения уровне по активности в обоих чаях. И это, пожалуй, самый важный факт в защиту пользы черного чая.
Светлана Фус посоветовала правильно употреблять чай, поскольку любой полезный продукт перестанет быть таковым при неразумном применении.
Опасно использовать чай и заварку, ту, “что постояла“
В таком чае повышается концентрация гуанина. В малых количествах это вещество является безопасным. Но когда повышается концентрация гуанина, то накапливаются продукты его окисления - токсический гуанидин. Именно он начинает негативно влиять на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. В большом количестве гуанидин действует на организм подобно гистамина - повышает артериальное давление, учащается сердцебиение. Поэтому лучше не оставлять заваренный чай на завтра. Польза от такого чая превратится во вред.
Употребление напитков богатых полифенолами - зеленого, черного чая, кофе, какао снижает всасывание железа, цинка и кальция.
Поэтому эти напитки крепкого заваривания рекомендуется пить не более 3-х чашек в день.
Чай при беременности следует ограничивать
Избыток катехинов, которых много в чае, снижает усвояемость витамина В9 (фолиевой кислоты). Этот факт следует учитывать и молодым женщинам, которые планируют беременность.
Фус рассказала, что чай и кофе вызывают обезвоживание организма. Но такое может случится, если чай и кофе употреблять в большом количестве. Для того, чтобы возникла диуретическое (мочегонное) действие, нужно выпить такое количество чая или кофе соответствует 300 мг кофеина, или теина (кофеина), содержащий чай. А это около 6 чашек за один раз. Безопасная доза теина и кофеина - до 200-300 мг / сутки.
Всегда нужно помнить о возможных негативных последствиях употребления крепкого чая в больших количествах и разумно применять этот напиток.
Между прочим, детям до четырех лет пить чай не рекомендуют. Несомненно, стоит найти в течение дня время для чашки чая, и это не всегда может быть только зеленый чай.
Теги: Донбасс, здоровье, чай, диетолог
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