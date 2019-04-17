О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее

17.04.2019 10:35

В некоторых случаях эти пятна говорят о серьезных заболеваниях. И человеку лучше как можно скорее обратиться к врачу, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.



Если вы хотите лучше узнать свое здоровье, обращайте внимание на шею. Тёмные кольца вокруг шеи могут говорить о развитии диабета или синдрома поликистозных яичников. В некоторых случаях это даже свидетельствует о злокачественных новообразованиях. В медицине тёмные пятна кожи именуют черным акантозом (acanthosis nigriacans). Существует несколько возможных причин их появления на коже шеи. К примеру, они могут возникнуть там в том случае, если у человека отмечается большой объем лишнего веса. Но иногда они свидетельствуют о диабете второго типа.



«Черный акантоз - это ранние признаки диабета или повышенного риска развития данной болезни, - говорят врачи из Великобритании. - Кроме того, кольца вокруг шеи могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе. В некоторых случаях речь идёт об изменениях в приёме лекарств вроде стероидов или контрацептивов. Но бывают и более тяжелые расстройства, которые нельзя игнорировать».



К таким случаям могут относиться синдром Кушинга, синдром поликистоза яичников или гипотиреоз. В редчайших случаях черный акантоз сигнализирует о раке желудка. Если вы заметите темную пигментацию или кольца вокруг шеи, то это достаточный повод для того, чтобы проверить здоровье в целом. Врач проведет осмотр и примет решение о дополнительных анализах и тестах.