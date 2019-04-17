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Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
О пользе лимона в качестве ценного кладезя витамина С знают практически все. Но далеко не все в курсе о том, сколько полезного может гарантировать обычный лимон со щепоткой соли, оставленный около кровати, пишет brainum.
Лимон — мощный антиоксидант
Работа с воздухом
Самым главным преимуществом такого подарка около спального места является функционирование в качестве портативного примитивного фильтра для очистки воздуха. Причем пригодится он даже тем, что действительно много времени уделяет уборке и дезинфекции разных поверхностей в доме.
Дополнительным преимуществом тут станет способность лимонного аромата нейтрализовать неприятные запахи вроде лука или въедливого запаха краски.
По тому же принципу лимон действует и на состояние бронхолегочной системы. Секрет кроется в том, что состав цитрусового предусматривает наличие большого числа антиоксидантов. В результате спящий получает очищение слизистой оболочки носового прохода по принципу пассивной ингаляции без приложенных дополнительных усилий.
Долой стресс
Еще одним важным преимуществом желтого плода, оставленного с солью на ночь рядом с подушкой, выступает борьба со стрессом. Разумеется, источник разочарования убрать таким нехитрым способом не получится, но зато бодрящие ароматные нотки позволят легче перенести эмоциональное потрясение.
Как утверждают некоторые бывалые приверженцы подобной практики, за счет лимонного аромата, который у многих ассоциируется со свежестью и чистотой, люди на подсознании хотят убраться и в жизненном укладе.
Есть у лимона и другая сторона, положительно влияющая на моральную сторону здоровья человека. Речь идет о способности выступать естественным энергетиком. Особенно это касается тех граждан, которые очень тяжело встают по утрам.
Им будет достаточно пошевелить немного обветрившийся за ночь цитрусовый, чтобы создать новую волну аромата. Бодрящие нотки тут же начнут свое бравое дело – способствовать скорейшему безопасному пробуждению. На биологически-химическом уровне процесс легко объясняется за счет того, что во время вдыхания лимонного запаха происходит выброс серотонина.
Также в эту категорию действий можно отнести благотворную способность цитрусового помогать в концентрации при решении определенной задачи.
Лимон богат на витамин С
Другие полезные аспекты
Среди прочих пунктов пользу следует выделить содействие по части антидепрессантов. В результате при повторяющемся контроле эмоций человек приспосабливается создавать баланс между плохими и хорошими чувствами, что хорошо сказывается на стабильности функционировании сердечнососудистой системы. Считается, что такой помощник у кровати снижает риски развития инсульта.
Но, пожалуй, самым неожиданным свойством соли вместе с лимоном является способность отпугивать насекомых. Речь идет не только о надоедливых мухах, но и противно жужжащих над ухом комаров. Происходит отпугивание за счет натурального эфирного масла, которого насекомые не переносят.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, сон, лимон, соль, кровать
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