Все рубрики раздела
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
Насколько дороже стала пасхальная корзина
В Украине пасхальная корзина в 2019 году подорожала на 8% – до 435 гривен.
В частности, стоимость соответствующей корзины продуктов в прошлом году составляла 404 гривни, пишет директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook, передает Обозреватель.
Домашняя пасха (две штуки по 550 грамм каждая) за год выросла в цене на 7%, до 73,2 гривни.
В то же время яйца подешевели на 17%, до 22,7 гривни за десяток.
Буженина в крупных продуктовых сетях подорожала на 12%, до 108,3 гривни за 400 грамм, сало – на 7%, до 30,6 гривни за 400 грамм.
Стоимость твердого сыра за год поднялась на 10%, до 83,2 гривни за 400 грамм, сливочного масла – на 10%, до 40,3 гривни за 200 грамм, хрена – на 10%, до 9,5 гривни за 250 грамм.
При этом за соль придется заплатить на 8% больше, чем в прошлом году – 2,8 гривни за 250 грамм, а вино подорожало на 9% – до 64,3 гривни за бутылку.
Теги: Донбасс, стоимость, подорожание, продукты, Пасха
- Цены в апреле. Овощи и мясо дорожают без причины, а топливо - по воле Кабмина
- Резкое подорожание удалось сдержать, но праздничная атмосфера требует вложений
- Что будет с ценами в августе?
- Великий пост "подогревает" стоимость грибов и овощей
- Цены в ноябре. Сахар потеряет четверть стоимости, а рис станет на 10% дороже
- Что будет с ценами в октябре?
- Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе17:44
- В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки16:02
- Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке15:46
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
- В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо13:28
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- В Донецке в детсадах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»12:50
- В Донецке произошел провал грунта12:11
- Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»11:48
- Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении к дебатам. ВИДЕО18:54
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе17:44
- Украинцы узнают о результатах экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков17:28
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Стало известно, чего РФ ждет от нового президента Украины16:54
- UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты16:45
- В Одессе облили нечистотами Мустафу Найема16:35
- Посол ЕС в Украине прокомментировал дебаты между Порошенко и Зеленским16:18
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"