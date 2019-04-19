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Насколько дороже стала пасхальная корзина

19.04.2019 18:10
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Насколько дороже стала пасхальная корзина

В Украине пасхальная корзина в 2019 году подорожала на 8% – до 435 гривен.
В частности, стоимость соответствующей корзины продуктов в прошлом году составляла 404 гривни, пишет директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook, передает Обозреватель.
Домашняя пасха (две штуки по 550 грамм каждая) за год выросла в цене на 7%, до 73,2 гривни.
В то же время яйца подешевели на 17%, до 22,7 гривни за десяток.
Буженина в крупных продуктовых сетях подорожала на 12%, до 108,3 гривни за 400 грамм, сало – на 7%, до 30,6 гривни за 400 грамм.
Стоимость твердого сыра за год поднялась на 10%, до 83,2 гривни за 400 грамм, сливочного масла – на 10%, до 40,3 гривни за 200 грамм, хрена – на 10%, до 9,5 гривни за 250 грамм.
При этом за соль придется заплатить на 8% больше, чем в прошлом году – 2,8 гривни за 250 грамм, а вино подорожало на 9% – до 64,3 гривни за бутылку.



Теги: Донбасс, стоимость, подорожание, продукты, Пасха
 
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