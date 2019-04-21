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Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома
В этот день не стоит сидеть, сложа руки. Энергия накапливается и требует выплеска. Хотите знать, что вас ждет 22 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит быть прямолинейными, кому нужно будет уступить, а кто не сможет довести дела до конца.
Овен
Ваша прямолинейность сейчас будет работать вам на руку. Не стоит подбирать слова и пытаться сглаживать углы. Говорите прямо, что и как думаете, не бойтесь открыто выражать свою точку зрения. Но и не забывайте о манерах и рамках приличия.
Телец
Представителям этого знака, вероятно, придется уступить и отказаться от каких-то своих задумок. Это будет немного неприятно, но лучше сейчас не становиться в позу. Так вы сохраните собственные нервы и сможете добиться большего.
Близнецы
Близнецам не удастся довести до конца начатое дело. Препятствия будут появляться со всех сторон. Не зацикливайтесь на какой-то одной идее, отпустите ситуацию. Если можете как-то повлиять на события, действуйте. Если же нет, просто переключитесь.
Рак
Вас ждут приятные новости, особенно они будут касаться вашей профессиональной сферы. Начальство сейчас будет к вам расположено, постарайтесь использовать это, чтобы добиться желаемых результатов. Дома стоит быть внимательнее к близким.
Лев
День будет спокойным и размеренным. Для успеха вам придется поработать, но не нужно будет слишком перетруждаться. Это хорошее время для планирования отпуска и поездок. Если вы можете себе позволить взять дополнительный выходной, сделайте это.
Дева
Ваш самоконтроль поможет вам не вспылить, когда окружающие категорически не будут поддерживать вашу точку зрения. Но не нужно записывать все заслуги только на свой счет. Ваша упрямость может иногда быть неприятной, помните об этом.
Весы
Вам придется вступить в конфликт с недоброжелателями. Но в остальном день будет вполне удачным. При ссорах помните, что уподобляться некрасивому поведению оппонента - всегда плохая идея. Будьте мудрее и спокойнее, держите себя в руках.
Скорпион
Хорошее время для новых задач. Сейчас вам будет достаточно легко расширить сферу деятельности, или даже вовсе сменить специальность. Постарайтесь направить свою энергию в интересные проекты. Также стоит настроиться на позитив.
Стрелец
Негативные вибрации будут особенно сильно воздействовать на Стрельцов. Помните, что ваше самообладание только в ваших руках. Не позволяйте никому портить ваши нервы. Если конфликт неизбежен, крепко держите удар и не уступайте.
Козерог
Вас могут много критиковать, это может пошатнуть вашу уверенность. Новые начинания окажутся под вопросом, но вам не стоит сходить с выбранного пути. Позже ваши старания принесут вам приятные плоды, которым недоброжелатели сильно позавидуют.
Водолей
Интуиция сейчас не будет давать вам верных подсказок. Вы будете очень зависимы от настроения окружающих, это может сбивать вас с толку. Не поддавайтесь эмоциям, постарайтесь действовать спокойно и концентрироваться на приятном.
Рыбы
День сложится удачно, если вы будете внимательно слушать и анализировать ситуацию. Грамотная тактика - сейчас ваш лучший товарищ. Действуйте осторожно и вдумчиво, не спешите и не поддавайтесь внезапным импульсам.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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