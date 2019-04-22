Как не располнеть во время Пасхи

22.04.2019 07:36

Какие ошибки заставляют нас переедать.



Часто у нас вместо праздника души получается праздник живота. Неудивительно, что один из часто задаваемых мне вопросов звучит так: что делать на праздники, чтобы не поправиться? Возможно ли это?



Давайте помнить, ради чего мы ждем праздники. Ради общения, положительных эмоций, встреч с друзьями, которых давно не видели, смены обстановки… одним словом, мы ждем праздника души, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.



Случай из практики



Некоторые девушки, с которыми я работала, даже умудрялись худеть во время праздников. Обычно я говорю, что наша задача на праздниках – удержать достигнутый вес, это уже победа. Но был у меня случай, когда женщина за новогодние праздники похудела на 2 кг. Естественно, когда увидели результат, все в группе стали ее спрашивать: «Как? У вас что, не было застолья? Ты ничего не ела? Что ты делала за новогодним столом?» Ответ был очень простой: «И стол был, и ела, все как у людей, но я строго выполняла все рекомендации». Все притихли, потому как рекомендации перед праздником все получали одинаковые. К чему я это рассказываю? К тому, что знать и делать – это разные вещи.





Ошибки во время застолья





Первая и самая распространенная ошибка – это подходить к праздничному столу голодным



Мы ведь можем не есть целый день перед застольем. Во-первых, экономия калорий, во-вторых, кажется, что и платье посвободней сидит. Еще у нас же принято в гости голодными приходить, а то хозяйка обидится, если все, что наготовила, не съедят. И получается в результате, что, садясь к столу, мы так хотим есть, что едим уже все подряд, быстро и в большом количестве наедаемся закусок. Наесться можно так, что уже нет настроения двигаться, некоторые расстегивают пуговицу на брюках, чтобы горячее поместилось. Я уже молчу про десерт. Но от него мы тоже отказываться не собираемся («Я же целый день ничего не ела!»). Ни в коем случае не ходим голодными в гости! Еда в течение дня должна быть в обычном режиме, только постарайся есть более легкую пищу: например, гречку, томатный сок, овощные салаты с оливковым маслом, фрукты и все небольшими порциями Помни, что ощущение сытости дают белок и клетчатка. Последний перекус – за 2–3 часа до застолья. За 20 минут до еды – стакан воды. Таким образом, не чувствуя голода, за праздничным столом ты сможешь подходить к еде осознанно и выбирать действительно то, что хочешь попробовать. И подумай, что если ты хочешь попробовать, например, какой-то салат, то это не значит, что его нужно съесть полтарелки. Попробовать – это попробовать.



Питьевой режим



В такой день очень важно не забыть о воде. Вода нас спасет. За день нужно выпить твою обычную норму воды до застолья. А во время застолья нужно выпить еще 500–700 мл. Не пей за столом соки, газировку, компоты. Пей чистую воду. Сейчас это уже модно, и чаще всего на столах воды достаточно.



Алкоголь



Лучше пить красное сухое вино. В ограниченном, естественно, количестве. Помни, что крепкие напитки намного калорийнее. Учти, что, опьянев, мы теряем контроль не только над собой, но и над тем, что едим. Это как в анекдоте: «Если ты боишься поправиться за праздничным столом, то выпей водки, и перестанешь бояться».



Зелень и овощи



Обрати внимание на зелень на столе. Чем больше ты съешь зеленых листьев, тем лучше. За столом в первую очередь ищи овощные салаты без майонеза, зелень, овощи. Закусывай все не хлебом, как мы привыкли, а петрушкой, укропом, листьями салата, рукколой и т.д. Это клетчатка, которая добавит чувства сытости, как губка впитает в себя лишний жир и будет способствовать очистке желудочно-кишечного тракта.



Горячие блюда и десерт



Среди горячих блюд предпочтительней запеченные или тушеные, а не жареные. И если все-таки не можешь отказаться от десерта, то выбери наиболее легкий, и кусочек возьми поменьше. И желательно перед десертом сделать перерыв – как можно побольше и поактивнее. Когда съедается больше всего оливье на Новый год? Правильно, 1 января утром. Это я к чему? К тому, что после праздника мы не доедаем все, что не доели вчера, а придерживаемся своего обычного режима питания. Лучше, если пища в этот день будет легкой.



Три магические фразы в праздничный день: «Я сыта», «Я пью много воды», «Я ем много зелени» Читай также: Топ-7 ошибок при похудении. Советы диетолога Командировки, сезон шашлыков, отпуск типа «все включено» (все, кто следит за своей фигурой, боятся этого), походы в кафе и рестораны, посиделки с подружками… От всего этого можно не отказываться, даже когда ты худеешь. Ну а если все-таки наберешь пару кило, обращайся. Помогу сбросить. И закончу, наверное, тем, с чего начала. Пусть праздники в первую очередь будут праздниками души, а не живота!