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Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность
Предпраздничная неделя для Львов будет весьма неплохой, но им стоит проявлять особую внимательность при заключении сделок, связанных с финансами. Существует риск, что вас могут обмануть мошенники.
Также стоит гнать от себя грустные мысли и находить поводы для позитивного настроения. Сила Львов будет в их оптимизме.
Эксклюзивный астрологический прогноз для всех знаков зодиака, пишут Факты.
ОВЕН. Проявите терпение и готовность к компромиссу, но в то же время не забывайте о таких качествах, как решительность и настойчивость. Не позволяйте эмоциям руководить вами, каждое ваше решение должно быть взвешенным и продуманным до мелочей.
ТЕЛЕЦ. Раздражаться по пустякам — это значит вредить себе. На окружающих подобная реакция не произведет ровным счетом никакого впечатления. Хороший период для тех, кто твердо решил улучшить свое материальное положение.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши способности и ценные идеи будут по достоинству оценены руководством. Имеете все шансы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы, оставив далеко позади конкурентов. В личной жизни ни в чем себе не отказывайте.
РАК. Старайтесь принимать события спокойно, без лишней раздражительности и попыток немедленно что-то изменить. Скорость реакции, которой обладаете в настоящее время, поможет справиться с поставленными задачами без посторонней помощи.
ЛЕВ. Избегайте упаднического настроения, гоните прочь грустные мысли. Сейчас ваша сила в оптимизме и уверенности в том, что все будет хорошо. Нелишне будет проявить осторожность при заключении финансовых операций.
ДЕВА. Проявите предусмотрительность, оставив пока в секрете свои планы на ближайшее будущее. Стрессовые ситуации неизбежны, но к ним нужно относиться спокойно и помнить, что нет ничего невозможного.
ВЕСЫ. В последнее время вы слишком много работаете, набрали темп, от которого наступает усталость. Желательно сбавить обороты и отдохнуть, даже если дело, которым занимаетесь, очень вам нравится. Будьте осторожны с информацией, которая поступит в ближайшее время.
СКОРПИОН. Активность поможет улучшить ваши доходы, а благодаря умению быстро ориентироваться в постоянно меняющихся обстоятельствах сумеете выйти на совершенно новый для себя уровень.
СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни начинается прекрасный период — перемены в лучшую сторону просто неизбежны. Желательно забыть о старых проблемах и нерешенных вопросах и сконцентрироваться на новом.
КОЗЕРОГ. Мысль о том, чтобы быть как все и не выделяться из общей массы, не всегда полезна — подумайте об этом. Эксперименты и даже риск в настоящее время оправданы, так что соображайте быстрее и делайте правильные выводы.
ВОДОЛЕЙ. Для того чтобы добиться впечатляющих результатов в работе, не стоит отказываться от помощи тех, кто готов предоставить вам свои услуги. Набрав определенный темп, старайтесь сохранить его как можно дольше.
РЫБЫ. Ваше мнение имеет немалый вес в настоящее время, поэтому постоянно приходится держать себя в форме и думать над тем, что говорите. Желательно использовать только проверенные методы, нововведения могут оказаться бесперспективными.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, знаки Зодиака
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