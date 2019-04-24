6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь

24.04.2019 09:00

Извечная женская проблема, особенно для тех, кто не собирается закачивать силикон.

Shkarec представил 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь.

ВЫ ОШИБЛИСЬ С ВЫБОРОМ БЮСТГАЛЬТЕРА

Если вы носите белье неподходящего размера, то вы в зоне риска – грудь наверняка потеряет свою форму преждевременно. Помните, что грудь не содержит мышечную ткань и, следовательно, нуждается в поддержке, чтобы быть в тонусе. Особенно это касается случаев, когда вы занимаетесь спортом, так что с особой тщательностью выбирайте спортивный лифчик.

Кроме того, с течением времени коллагеновые волокна груди имеют тенденцию к ослаблению. И только когда они имеют хорошую поддержку, которую дает правильный бюстгальтер, бюст остается именно бюстом, а не “ушами спаниеля”.

Наша рекомендация: Secret of Morocco – уникальный крем для груди. Подарит Вашей груди соблазнительный объем, сделает ее форму более округлой и подтянутой, придаст упругость и эластичность коже в области декольте.

ВЫ НЕ ПЬЕТЕ ДОСТАТОЧНО ВОДЫ

Обязательно соблюдаете питьевой режим. Это означает 2-3 литра чистой негазированной воды в сутки. Вода и ее количество, которые вы потребляете в течение дня, оказывает огромное влияние на эластичность кожи и делает ее упругой, и держит форму вашей груди лучше.

ВЫ НЕ ЗАЩИЩАЕТЕ ДЕКОЛЬТЕ ОТ СОЛНЦА

Упаси вас бог загорать топлес! И даже в купальнике не забывайте использовать крем с фильтрами SPF. Причем крем нужно наносить не только на пляже, но и в городе – пагубное влияние лучей в мегаполисе никто не отменял: они вызывают преждевременное старение кожи и, таким образом, потерю формы женской груди.

ВЫ КУРИТЕ

Многочисленные исследования показали, что курение приводит к ослаблению коллагеновых волокон и, следовательно, приводит к потере эластичности груди. Если вы хотите как можно дольше хвастаться сексуальным декольте, забудьте о том, что есть такое явление как сигареты.

ВЫ ПОСТОЯННО ХУДЕЕТЕ И НАБИРАЕТЕ ВЕС ОБРАТНО

Считаете себя крутым диетологом и ставите эксперименты на себе? Да вот беда, иногда срываетесь и набираете вес обратно?

Тогда распрощайтесь с упругой и эластичной грудью. Значительные колебания в весе вредны для формы груди и, к сожалению, увеличивают вероятность того, что вы станете обладательницей провисшей груди.

ВЫ НЕ УКРЕПЛЯЕТЕ ГРУДЬ ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ

Хотя грудь не содержат мышечной ткани, она размещена за грудными железами и накачивая мышцы вы укрепляете и приподнимаете саму грудь. Так что марш в спортзал!

Девушки, внимание! Как много вы знаете о своей груди? Кроме того, что она нравится мужчинам. Вот например, знаете ли вы, что…ВЕС ОДНОЙ ГРУДИ – ПРИМЕРНО 400 ГРАММ

Приятную работку нашли себе ученые из Университета Цинциннати штата Огайо! Они взялись выверять среднеарифметический вес одной женской груди. И в итоге вывели формулу: одна грудь – 400 грамм.

Источник: https://from-ua.com