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Медики рассказали о вреде электронных сигарет
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курение – причина 16% смертей среди людей старше 30 лет в Европе. Большинство из этих смертей –преждевременны. В Украине эпидемия курения приводит к еще более серьезным последствиям – за сутки 250 человек умирает от связанных с ним болезней.
Многие курильщики предпринимают попытки бросить и лишь 5-6% могут сделать это самостоятельно. Основная проблема – стойкая никотиновая зависимость. Привыкание к сигаретам вызвано никотином, но вред организму наносят 7 000 вредных химических веществ, смолы, табачный дым и другие продукты горения, содержащиеся в сигарете. Они являются причинами развития болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии, хронической обструктивной болезни легких и многих других, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Курение осложнено не только химической, но и психологической зависимостью. Поэтому резкий отказ и смена ритуала создает стресс для организма, что приводит к срывам. По оценкам врачей, избавление от зависимости должно быть постепенным и может занять до года. Данный принцип заложен в набирающем популярности подходе «уменьшения вреда» (harm reduction). Его суть заключается в определении факторов риска для здоровья и постепенном снижении их воздействия на организм. Данный подход был одобрен ВОЗ как одно из направлений борьбы с табакокурением и используется в разработке правового регулирования продуктов сниженного риска в развитых странах.
В контексте курения harm reduction предполагает переход на менее вредные альтернативы – продукты, содержащие никотин, но исключающие образование дыма и токсических продуктов горения табака. Такими продуктами могут быть никотиновые пластыри, жвачки, ингаляторы, электронные системы доставки никотина. Наиболее действенный вид альтернатив – электронные сигареты и системы нагрева табака (ЭСДН). Такие продукты дают приближенный к курению опыт, но содержат на 90-95% меньше вредных веществ в сравнении с обычной сигаретой. Это достигается благодаря тому, что табак не сгорает, а нагревается, и в результате образуется не дым, а аэрозоль с никотином. Более того, такие продукты исключают пассивное курение – причину смертей 1 млн человек в мире ежегодно.
Одно из свойств никотина заключается в том, что в умеренных дозах он может сократить тягу к сигаретам и смягчить синдром отмены. Поэтому электронные системы, содержащие никотин в умеренных дозах, все чаще рекомендуются врачами как средство для отказа от курения, если другие методы неэффективны.
Курильщики не обладают достаточным количеством знаний о том, как правильно отказаться от привычки, а стереотипы вокруг альтернативных продуктов порождают неоправданные страхи. Важным элементом стратегии по борьбе с курением должно стать информирование общества о свойствах никотина и приемлемых для организма методах избавления от зависимости. И одну из ключевых ролей тут играет медицинское сообщество – врачи должны пояснять пациентам свойства таких продуктов и их возможности в отказе от курения в тех случаях, когда медикаментозная терапия не принесла результата.
Доказательством действенности такого подхода служит практика стран ЕС, Канады и Австралии. Например, в Великобритании за период 2006 – 2016 гг., уровень курящего населения сократился до рекордного показателя – с 46% до 15,5%. А большинство пользователей электронных сигарет в этой стране сегодня – бывшие курильщики, которые решили «завязать» с вредной привычкой.
Теги: Донбасс, сигареты, вред, электронная сигарета
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