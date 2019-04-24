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Самые опасные весенние фрукты и овощи
Первые весенние помидоры, огурцы или петрушка могут нести в себе серьезную опасность для здоровья, потому к их выбору нужно подходить тщательно.
Зачастую в первых весенних овощах уровень нитратов просто зашкаливает, а это чревато интоксикацией организма и тяжелыми отравлениями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
«До наступления «официального» сезона тех или иных овощей, ягод или фруктов постарайтесь свести их употребление к минимуму, это слегка снизит опасность или, по крайней мере, не приведет к накоплению вредных веществ в вашем организме» - советует эксперт.
Чтобы свести риски к минимуму, старайтесь выбирать плоды среднего размера. Чем больше тот или иной фрукт или овощ, тем больше вероятность того, что они напичканы стимуляторами роста. Также ни в коем случае не кладите в корзинку овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна, советует эксперт.
«Интенсивнее всего вредные вещества накапливают петрушка, укроп, лук, различные виды салатов, редис, огурцы, томаты, капуста», - говорит Л. Александрова.
Учтите, что капусту лучше выбирать с тонкой ножкой и без темных пятен. Чем толще ножка, тем более опасной она может оказаться. Огурцы должны выглядеть естественно - слишком крупные плоды, а также яркий цвет, чересчур «правильная» форма должны насторожить.
Помидоры не должны быть слишком яркими и тугими, а их кожура – чересчур толстой. Белые прожилки в мясистом плоде – серьезный повод отказаться от его употребления.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, овощи, фрукты
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