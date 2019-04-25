Все рубрики раздела
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
Четверть медиков страдают от расстройства психики
Британские учёные заявили, что четверть медицинских работников страдают от проблем с психическим здоровьем. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Для установления данного факта специалисты провели опрос. Участие в нём приняли 4,3 тысячи медицинских работников. Согласно полученным результатам исследования, 27% респондентов имеют диагноз, который указывает на их психические отклонения. Кроме того, 40% врачей часто переживают длительное эмоциональное и психологическое напряжение. Это негативно сказывается на общем состоянии здоровья медиков. В частности, у них развивается депрессия и постоянное чувство тревожности. При этом представительницы прекрасной половины человечества сталкивают с такого рода проблемами гораздо чаще, чем мужчины.
К тому же, учёные акцентировали внимание на том, что сотрудникам медицинских учреждений часто приходится работать сверх нормы. Так, работая больше 51 часа в неделю, врачи рискуют столкнуться с эмоциональными проблемами. Данная тенденция набирает обороты с каждым днём. Следовательно, учёные начали бить тревогу. По их словам, в системе государственного здравоохранения Великобритании развивается очень тревожный кризис с психологическим здоровьем врачей.
Теги: Донбасс, психика, медики
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Вести из обменников: прогноз по доллару и евро на неделю
- Курсы валют в Донецке (11 августа)
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики
- Как получить прибыль с небольших сбережений
- В Донецке встретятся представители консульских служб
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации11:20
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Верховная Рада приняла судьбоносное решение по Донбассу: можно привлекать иностранцев15:40
- Путин выразил недовольство позицией Зеленского по Донбассу15:20
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»15:00
- Парламент принял еще один важный законопроект14:40
- С достопримечательностями, но без инфраструктуры: что не так с туризмом в Украине14:20
- Путин раздает паспорта РФ на Донбассе: эксперт раскрыл три главные цели агрессора 14:00
- В каких областях Украины получают самые высокие пенсии, а в каких - самые низкие13:40
- Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения13:20
- Ford разработал "умную" тележеку для супермаркетов (ВИДЕО)13:00
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой