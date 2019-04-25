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Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать
25.04.2019 11:40
На 25 апреля 2019 года выпадает Чистый четверг. В этот день в доме все должно быть убрано и свежо, а домочадцы — омыты до рассвета.
Чего нельзя делать в Чистый четверг:
- Нельзя одалживать деньги или продавать любые вещи из дома
- Запрещено ругаться с домочадцами
- В этот день почти ничего не едят и не пьют — допускаются только хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед и орехи.
По правилам, в Чистый четверг уборка должна быть очень тщательной. Тогда можно найти давно пропавшую вещь.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, христианство, чистый четверг, православие
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