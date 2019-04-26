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Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть
Сон - важные елемент нашей жизнь. Однако иногда часы отдыха могут превратиться в настоящий ужас, если вместо прекрасных сновидений нам снятся кошмары. О том, что такие сны значат согласно приметам пишет from-ua.
Сонники говорят, что увидеть себя во сне в мертвых - знак важный, он предвещает начало большой новой вехи в вашей жизни, с чистого листа. Это означает всегда что-то хорошее, хотя кардинальные перемены могут и страшить. Не бойтесь нового - ваш странный сон все же говорит о том, что начнется хороший период.
Если вас в страшном сне убили, вы умерли не своей естественной смертью, а от чьих-то рук, это может предупреждать, что от вас кто-то хочет получить корыстную выгоду. Возможно, воспользоваться вами и вашим трудом. Будьте бдительны.
Если вам пришлось утонуть во сне - ожидайте серьезных перемен к лучшему, они не за горами.
Умереть во сне от сердечного приступа - сон странный и страшный, но предвещает внезапное и очень большое счастье.
Если вы отравились в сновидении и умерли от этого - есть наяву риск пострадать от необоснованных, ложных обвинений.
А вот быть задавленным в грезах - значит, получить вред от лживых людей. Будьте осторожны, вам могут навредить злые языки.
Оказаться в сновидении похороненным заживо - шок, однако такой сон является серьезным предупреждением. Вы можете нанести вред сами себе - из-за своих чрезмерных желаний. Старайтесь быть сдержаннее в своих желаниях, чтобы не сожалеть очень горько потом, когда исправить ничего нельзя будет.
Если же вам приснился редчайший и удивительный сон, в котором вы умерли и снова воскресли - это гарантирует вам серьезное улучшение ваших жизненных обстоятельств. Если вам тяжело сейчас - знайте, что скоро все изменится.
Увидеть во сне свои же собственные похороны - опасный сон, он предупреждает о возможной болезни. Берегите свое здоровье.
Многие сонники указывают на то, что для одинокого человека сон с собственной смертью - хороший знак, предвещающий конец одиночества и начало любви.
Любопытно, к чему снится смерть с косой - этот жуткий и пугающий образ не должен вас шокировать. Такое сновидение намекает на очень крупные и серьезные жизненные перемены. События, которые круто повернут вашу жизнь к лучшему.
Теги: Донбасс, сон, смерть, приметы, суеверие
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