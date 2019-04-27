Как прийти в форму после череды праздничных дней

27.04.2019 08:37

Диетологи рассказали, как побеспокоиться о своей фигуре после сытных праздников. Так пишет replyua.net, ссылаясь на "24 канал".



Первым делом, специалисты акцентировали внимание на том, что лучший способ похудения - это препятствование набору лишнего веса. Постарайтесь питаться во время праздников так, чтобы потом не ужаснуться, став на весы. Если же избежать переедания не удалось, нужно чётко понять масштабы своей проблемы. После этого необходимо точно принять решение относительно того, что вы становитесь на путь стройности. Специалисты говорят, что очень хорошо, если о вашем намерении сбросить лишний вес знает большое количество людей. Тогда вам будет стыдно упасть в их глазах и вы начнёте идти к мечте. Далее стоит проследить за тем, как часто вы пьёте воду. Помните, что человек должен выпивать не меньше 1,5 литра чистой воды в сутки. Это позволит быстро вывести из организма токсины и остатки алкоголя.



Кроме того, медики напомнили, что 80% успеха в процессе похудения - это правильное регулирование рациона питания. Откажитесь от фаст-фуда, сладостей и полуфабрикатов в пользу здоровой еды. Однако злоупотреблять фруктами и овощами также не стоит. Лучше всего, если вы научитесь считать калории.