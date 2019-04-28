3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках

28.04.2019 17:15

Вы, наверное, часто замечали в жизни такие ситуации: харизматичный, представительный мужчина рядом с самой «обыкновенной» по общепринятым меркам спутницей. И красивая, умная, успешная и соответствующая всем современным эталонам женственности девушка в гордом одиночестве. В чём же секрет женщин, которые притягивают достойных мужчин? Очевидно, что не только в красоте, ухоженности и умении себя подать.

Дорогие девушки и женщины, предлагаем вам прямо сейчас познакомиться с этими секретами с позиции Трансерфинга. Уважаемые мужчины, вы можете прочитать эту статью из любопытства – или поделиться ею со своей возлюбленной.

СЕКРЕТ №1 – ПРАВИЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Давайте «нарисуем» портрет идеальной во всех смыслах девушки в представлении большинства мужчин. Она может быть богиней красоты, победительницей конкурса «Мисс мира», успешным специалистом, бизнес-леди, умным, интересным собеседником с высоким уровнем IQ, творческой личностью и при этом ещё хорошей хозяйкой, но… что, если при всех этих качествах, девушка постоянно будет мрачной, неулыбчивой и всем недовольной? Что, если она будет жаловаться на жизнь и по любому незначительному поводу упрекать мужа? Скорее всего, любой адекватный мужчина рано или поздно сбежит от неё.

Ведь самое главное, чем женщина призвана делится со своим мужчиной – это лёгкость, радость, вдохновение и гармония. Именно этими качествами счастливые в любви женщины щедро наполняют свои отношения. В Трансерфинге это называется трансляцией – когда вы действуете из определённого состояния и излучаете определённого характера энергию. И, поскольку предназначение женщины – украшать окружающий мир светлой и солнечной энергией, напитывать своего мужчину и вдохновлять его – именно к таким девушкам притягиваются достойные партнёры.

Дорогие женщины, если вы долгое время не можете встретить своего человека, с которым можно создать крепкий и гармоничный союз, или если вы не можете наладить отношения со своим мужем – спросите себя, а что именно вы транслируете? Проживаете ли вы каждый день из позиции лёгкости и радости, наполнены ли вы любовью и благодарностью миру? Или же вы по привычке действуете из позиции жертвы, обиженного или борца, транслируете раздражение и недовольство, и «засыпаете» в этом?

Расслабление дарует процветание – особенно этот постулат актуален именно для женщин. Как только девушка расслабляется, перестаёт завышать важность, предъявлять претензии миру и своему мужчине, чего-то постоянно требовать – она учится доверять Вселенной, и её энергетика переходит на принципиально новый уровень. Этого не видно обычным человеческим взглядом, но с такой женщиной всегда хочется общаться и проводить время, хочется говорить ей комплименты и восхищаться ею.

СЕКРЕТ №2 – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАЧИМОСТИ МУЖЧИНЫ

Какими ещё не очевидными на первый взгляд качествами обладает женщина, которую мужчины носят на руках, будь то её кавалеры или муж после двадцати лет брака? Эта женщина наполняет мужчину силой и повышает уровень его значимости. Она делает это незаметно, но регулярно, день ото дня, год от года. Отмечает все достоинства, успехи и победы своего мужчины, не акцентирует внимание на его неудачах, никогда не обсуждает его в негативном ключе с подругами и родственниками – и даже не думает о своем мужчине в негативном ключе. В любых конфликтных ситуациях всегда незримо встаёт на его сторону и сама никогда не вступает с ним в борьбу.

Потому что, как только женщина в маятнике любой семейной ссоры занимает позицию борца, она тем самым забирает у своего мужчины силу. Как только она начинает доказывать своему партнёру, что она умнее и лучше него, что она всегда права и всегда знает, как поступить – она лишает себя своей мощной женской энергии, а своего мужчину – силы.

Женщина, которая хочет, чтобы рядом с ней был уверенный в себе и успешный мужчина, никогда не станет учить его жизни: «Ты не умеешь», «Ты это делаешь не так!», «Смотри, как надо», «Мой папа делал по-другому», «Лучше я сама!», тем более в присутствии других людей.

СЕКРЕТ №3 – ЛИЧНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

У каждого человека есть своё энергетическое пространство, свои дела, увлечения, склонности, привычки. Когда мужчина и женщина начинают жить вместе, их пространства соприкасаются и со временем всё больше объединяются. И распространённая ошибка, которую совершают на этом этапе многие женщины – они осознанно или неосознанно стремятся целиком захватить пространство мужчины.

И со временем оказывается, что ни у мужчины, ни у женщины просто не остается своих хобби, друзей и интересов – только общие. Иногда это устраивает обоих партнёров, но чаще кто-то в паре начинает тяготиться от нехватки личного пространства. Особенно, если муж или жена стремится во всём его контролировать. Ведь это нарушает основной принцип фрейлинга: «Позволь себе быть собой, а другому – быть другим».

Счастливая в отношениях женщина никогда не растворяется в личном пространстве мужчины, не стремится подчинить его себе и не вторгается на его территорию. Она всегда даёт определенную свободу своему спутнику, потому что сама не зависит от него. У неё есть свои личные цели, желания, интересы и хобби. И, если муж хочет отправиться в поход или в деловую поездку, она с лёгкостью его отпускает, и во время его отсутствия занимается собой: реализует свой список целей, встречается с друзьями и близкими, раскрывает себя в творчестве, занимается саморазвитием и тем, что приносит ей истинную радость и удовольствие, что наполняет её энергией и вдохновением.

Источник kyblife.