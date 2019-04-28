Все рубрики раздела
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- О какой болезни сигнализируют головная боль и слабость09:30
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
«Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины
Последствия принятого в Кремле решения о начале массовой раздаче паспортов России гражданам Украины в первую очередь будут весьма плачевными в первую очередь для режима Владимира Путина. Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице написал пропагандист Эль Мюрид, поддержавший аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Он напомнил о жесткой реакции на этот наглый шаг со стороны новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что для украинцев российский паспорт - сомнительное приобретение.
«Дал понять, что Россия с ее тоталитарным строем и вечно молодым и «сказочным» президентом может быть интересна достаточно малой части населения Украины», - отметил Мюрид и добавил, что это заявление справедливо. «Украинцы живут в немного ином укладе, тоталитарный полуфашизм современной России - это не те условия, к которым они привыкли», - заверил блогер.
Мюрид считает, что массовый переезд в Россию украинцев закончится плачевно. «Активная раздача гражданства может существенно поменять политический климат в России, который с трудом удается удерживать вполне масштабными, хотя и довольно хаотическими, репрессиями», - написал блогер.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, катастрофа, паспорт
- Путин мог бы уйти из Донбасса при одном условии - Радзиховский
- «Как скажет Путин!: главари ОРДЛО готовятся к «выборам»
- "После Путина к власти в России могут прийти люди типа Стрелкова", — экс-депутат Госдумы Пономарев заявил, что "Путин не вечный"
- Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО
- “Я не считаю Россию агрессором”, - кум Путина Медведчук высказал свою версию того, что творится на Донбассе последние 4 года
- Нужен враг: сделано тревожное заявление по поводу угрозы со стороны России
- «Все очень проблемно для половины города»: на шахте Засядько в Донецке горит угольный пласт 16:28
- В Донецке «МГБ» поймало местного жителя. Обвиняют в «шпионаже»15:00
- В ОРДО проблемы с поставкой лекарств в больницы: наблюдается серьезный дефицит из-за России14:32
- ВСУ громят армию РФ на Донбассе - "горит" вся линии фронта, "Л/ДНР" считают потери 14:15
- Люди разбегаются: «Власти» Донецка заявляют о возможной экологической катастрофе13:15
- На Донбассе идут кровавые бои: боевики получили по зубам12:19
- «Военкор» из ОРДО: НВФ гибнут и получают ранения десятками, ВСУ наступают11:00
- Желающих получить паспорта РФ будут вывозить централизованно автобусами, — «министр доходов и сборов ДНР»08:45
- «Люди жарились в раскаленных автобусах»: члены НВФ заблокировали КПП «Еленовка»07:47
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского17:54
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- «Все очень проблемно для половины города»: на шахте Засядько в Донецке горит угольный пласт 16:28
- У Зеленского готовят восемь законопроектов16:00
- Сначала будет Суд: Зеленский жестко поставил на место Путина15:44
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство15:13
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- О какой болезни сигнализируют головная боль и слабость09:30
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»