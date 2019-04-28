Названы продукты, помогающие избежать переедания

28.04.2019 16:49

При склонности к лишнему весу и чрезмерному аппетиту специалисты рекомендуют использовать при приготовлении блюд красный перец, сообщает Хроника.инфо.

Главное правило всех желающих похудеть – не допускать голода, в ином случае есть риск съесть намного больше, чем на самом деле нужно организму.

Фрукты быстро дают ощущение сытости, благодаря высокому содержанию в них воды и клетчатки. Но стоит помнить, что во многих фруктах много сахара, потому выбирать лучше, к примеру, яблоки или груши.

К тому же, после их употребления начинается выработка специального гормона, который сигнализирует мозгу о полном насыщении организма.

Аналогичным эффектом обладает и острый красный перец. Если посыпать им блюдо, насыщение наступит намного быстрее. Для контроля аппетита стоит также отдавать предпочтение зеленому чаю, а не другим напиткам. К тому же, этот напиток ускоряет метаболизм и сжигание лишних калорий.

Притупляют аппетит также цитрусовые фрукты, особенно лимон. Он содержит ценнейшую клетчатку – пектин, который поглощает жир, который поступает с пищей, и замедляет процессы пищеварения. Ну а лимонная кислота замедляют всасывание сахара после поглощения пищи, благодаря чему мы долго чувствуем себя сытыми.