Все рубрики раздела
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой
Матрона Московская - одна из самых почитаемых святых в православном мире. Она всегда помогала верующим, наставляла на путь истинный и исцеляла от болезней. Помолившись ей 2 мая, можно изменить жизнь в лучшую сторону, пишут Подробности.
Матрона Московская играет важную роль в православии. Каждый год многие люди приезжают на место ее захоронения, чтобы помолиться, оставить записку с пожеланиями и взять часть земли с собой, чтобы хранить ее в доме как оберег от бед и невзгод. В 2019 году день памяти святой выпадает на 2 мая. В этот день любая искренняя молитва обретает особую силу и смысл.
История жизни святой Матроны
Матрона родилась ослепшей. Ее родители приняли решение отдать девочку в приют. Но этого не случилось, так как накануне матери Матроны приснился сон, где голубка исцеляет сотни людей от различных болезней. Впоследствии она не раз благодарила Господа за то, что Он не дал ей совершить самую непростительную ошибку. Матрона прославила семью и принесла ей огромный почет и уважение, исцеляя людей и помогая каждому добрым и верным советом.
С самого детства она лечила больных при помощи православных молитв. Кроме дара исцелять, Матрона обладала даром ясновидения и предсказывала многие беды, которые благодаря этому люди обходили стороной. Она давала совет каждому, кто в этом нуждался, находила ответы на сложные вопросы, которые впоследствии меняли судьбы людей к лучшему. Святая знала дату собственной смерти и не страшилась отойти в мир иной, ведь ее вера была крепка, и она знала, что встретится после смерти с Господом, который всегда поддерживал ее и наградил особенным даром.
Бытует легенда, что каждый человек, который посетит место захоронения святой и помолится на ее могиле, после смерти будет сопровожден самой Матроной на Небеса к Господу.
Что нельзя просить у святой Матроны
Нельзя обращаться к святой, имея за душой хоть какой-то "камень". Если ваши помыслы не чисты, и просьба ваша несет за собой принесение кому-то вреда или нотки мстительности, если вами движет зависть и негатив, не гневите старицу. Впрочем, гнев для Матроны не был характерен, но если использовать ее силу в неблагих целях, можно получить очень острую, болезненную или даже трагическую расплату за это.
Не стоит просить Матрону о разрешении ваших личных проблем - в том случае, если это может принести ухудшение чьего-то положения. Пример: нельзя просить о материальном достатке, если он может наступить вследствие чьего-то разорения, ухудшения положения, иных материальных неприятностей.
Нельзя просить святую о разрешении личных дел, если это разрешение влечет за собой причинение кому-либо вреда.
Нельзя пытаться обманывать святую, выдавая желаемое за действительное, о чем-то умалчивая.
Священнослужители настоятельно рекомендуют, даже если просьба ваша чиста и никому не принесет вреда, прежде чем обратиться к Матроне, подумайте еще раз - точно ли исполнение вашей просьбы никому не навредит. Нужно помнить, что тот, в чьем сердце живет добро, всегда получает вознаграждение, а вот человек со злым умыслом рано или поздно получает за это расплату.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, молитва, святая
- Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"
- На Евромайдане ищут Бога (ФОТО)
- Американки худеют с помощью... молитвы
- Трамп посетит центры трех мировых религий
- Родители, "убившие" ребенка молитвами, получили полгода тюрьмы
- Известно для чего российская армия движется к украинским границам
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- Украинцы ждали чуть ли не десятилетие, но перенос мобильного номера 1 мая не заработал17:18
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал16:32
- "Шахтер" предложил уменьшить высоту травы на футбольном поле16:15
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Александр Усик лишился всех поясов и титулов15:49
- Порошенко хочет стать советником Зеленского, чтобы и дальше контролировать финансовые потоки - мнение15:35
- Интрига сохраняется: команда нового президента не спешит называть имена руководителей ключевых ведомств15:20
- В Польше установлен рекорд по совместной игре на гитаре (ВИДЕО)15:10
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение