Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики

02.05.2019 16:45

Прием антибиотиков возможен только по показаниям - при наличии бактериальной инфекции, которая подтверждена лабораторно.



Как принимать антибиотики



1. Нужно провести микробиологическое исследование крови, мочи, мокроты и.т.д., с определением чувствительности к антибиотикам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.



Но, учитывая то, что это не быстрое обследование (от 3 до 7 дней), препараты назначаются эмпирически, то есть препараты широкого действия, на основании знаний клинической картины, основных возбудителей и резистентности в регионе.



2. Эффективное лечение или нет, становится известно в течение первых 48-72 часов - должно происходить общее улучшение состояния, снижение температуры и улучшение лабораторных показателей.