Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики
02.05.2019 16:45
Прием антибиотиков возможен только по показаниям - при наличии бактериальной инфекции, которая подтверждена лабораторно.
Как принимать антибиотики
1. Нужно провести микробиологическое исследование крови, мочи, мокроты и.т.д., с определением чувствительности к антибиотикам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Но, учитывая то, что это не быстрое обследование (от 3 до 7 дней), препараты назначаются эмпирически, то есть препараты широкого действия, на основании знаний клинической картины, основных возбудителей и резистентности в регионе.
2. Эффективное лечение или нет, становится известно в течение первых 48-72 часов - должно происходить общее улучшение состояния, снижение температуры и улучшение лабораторных показателей.
Теги: Донбасс, здоровье, антибиотик, медицина
Читайте также:
- Що допоможе очистити організм від антибіотиків?
- Простуду - на дуэль! Секреты антивирусной защиты
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней
- Врачи предупреждают: иммуностимулирующие препараты бесполезны при ОРВИ
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- Украинцы ждали чуть ли не десятилетие, но перенос мобильного номера 1 мая не заработал17:18
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Владимир Зеленский поделился самым сокровенном: об этом мало кто знал16:32
- "Шахтер" предложил уменьшить высоту травы на футбольном поле16:15
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Александр Усик лишился всех поясов и титулов15:49
- Порошенко хочет стать советником Зеленского, чтобы и дальше контролировать финансовые потоки - мнение15:35
- Интрига сохраняется: команда нового президента не спешит называть имена руководителей ключевых ведомств15:20
- В Польше установлен рекорд по совместной игре на гитаре (ВИДЕО)15:10
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение