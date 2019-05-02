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Самые распространенные мифы об алкоголе
Ученые из США наконец-то объяснили настоящие причины пьянства. Их исследования показали, что люди, злоупотребляющие алкоголем, просто не осознают серьезность сложившейся ситуации. Мы решили присоединиться к ученым и развеять еще 6 мифов об алкоголе.
1. Миф о закуске.
Считается, что если ты обильно закусываешь, то похмелье будет намного слабее.
Это неправда. На самом деле обилие пищи в желудке просто откладывает действие алкоголя. Ты можешь выпить больше, пьянея при этом меньше. А это означает, что ты выпиваешь слишком много, существенно превышая свою индивидуальную норму. Но все выпитое все равно рано или поздно попадет в кровь, а значит, и отравишься ты ровно настолько, насколько выпил. А если добавить, что обилие жирной и мясной пищи резко увеличивает нагрузку на печень — становится понятно, почему большинство смертельных эпизодов отравления качественным алкоголем сопровождаются обильной закуской.
2. Миф о понижении градуса.
Считается, что, если ты пьешь крепкие напитки после слабых, похмелье будет слабее, чем когда ты делаешь наоборот.
На самом деле любое смешение алкоголя — зло. И порядок, в котором ты пьешь, не имеет никакого значения.
3. Миф о кусочке сала
Если перед пьянкой съесть кусочек сала, это позволит долго не пьянеть. Так даже делали советские разведчики.
Чтобы не опьянеть, тебе потребуется ну очень много сала, как минимум килограмм. Ну и похмелье-то все равно наступит, причем оно будет соответствовать количеству выпитого, а не степени твоего опьянения.
4. Миф об обезвоживании.
Считается, что если во время застолья пить много воды, то похмелья не будет.
На самом деле ты просто сильнее опухнешь на следующее утро, потому что проблема не в нехватке воды, а в ее неправильном перераспределении. Пить воду (лучше минералку) нужно с утра, чтобы восстановить объем циркулирующей крови. Еще хорошо выпить рассола, но не больше одного стакана, а дальше — все-таки чистую воду.
5. Миф о калорийности.
Спирт очень калориен, а потому от алкоголя можно растолстеть.
Если спирт сжигать в качестве топлива, то энергии выделится действительно много. Но в нашем организме эта энергия не усваивается. Более того, нам приходится тратить много энергии на расщепление и выведение алкоголя.
6. Миф о согревающем действии.
Если выпить — сразу становится теплее.
Ты действительно чувствуешь себя теплее, но это иллюзия. Алкоголь не согревает, а лишь расширяет сосуды. Поэтому «греться» с помощью водки или даже глинтвейна можно, только когда ты пришел с мороза в теплое помещение. Пить какой-либо алкоголь (даже слабый) на морозе очень опасно!
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, алкоголь
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